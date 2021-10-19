Чем опасен скандал с краповыми беретами

Громкий скандал произошел в одном из учебных центров Росгвардии. Во время сдачи экзамена на краповый берет кандидаты из Чечни проходили часть дистанции на автомобилях приятелей, чем вызвали бурное недовольство кандидатов из других регионов России. Почему стала возможна эта ситуация и какие у нее могут быть последствия?

Накануне в СМИ появилась информация о том, что при сдаче нормативов на краповый берет представители одной из кавказских республик во время марш-броска мошенничали. Позже военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц сообщил, что представители Чечни на главном марш-броске якобы подвозили "своих" на машинах.

"Краповики от такой беспардонности слегка опешили, но делать вид, что ничего не происходит, не стали. Завязалась массовая драка, которую, судя по комментариям за кадром, разруливал лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк. Пару десятков человек были сняты с дистанции, однако, как пишут краповики, все равно получили берет. Интересно, им самим его надевать не стыдно? Это же символ в том числе преодоления себя", – написал Коц в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что "спецназ 604-го Краснознаменного центра специального назначения "Витязь" с понедельника в знак протеста снимает краповые береты и переходит на обычные уставные кепки". Также в Сети появилась неподтвержденная информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы платит по 1 млн рублей тем бойцам, которые получают краповый берет, и это, по мнению некоторых экспертов, провоцирует их на мошенничество.

Однако в Росгвардии опровергли информацию и о драках, и об отказе спецназовцев от беретов в знак протеста. Как заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, краповый берет "не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований". Он добавил, что во время испытаний не было драк или другого выяснения отношений. По его словам, на любых соревнованиях, когда речь заходит о конкуренции, у участников возникают сильные чувства, но это – "всего лишь эмоции".

"Сейчас не нужны громкие лозунги. Нужно спокойно и детально разобраться. Все станет ясно после заседания совета "Краповых беретов". Видимо, кто-то решил поднять волну недовольства и воспользоваться провокацией. "Отказ от берета" – это провокация. Никто от них не отказывался", – сказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД глава Ассоциации подразделений специального назначения "Братство краповых беретов "Витязь" Сергей Лысюк.

Между тем вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов заметил, что конфликты и драки во время соревнований между спецназовцами случаются часто. Драки завязываются из-за сильных эмоций, порой бывают даже массовые столкновения участников, рассказал Филатов.

"Здесь вопрос даже не в драке, а в том, что если кто-то может себе позволить послабления для того, чтобы получить эту святую вещь, то нивелируется само звание крапового берета", – сказал Филатов в разговоре с изданием "Ридус".

В то же время военный корреспондент телеканала "Россия 1" Александр Сладков считает, что "никто так жестко не накажет замешанных в скандал организаторов чеченских "побед" в этой истории, как Рамзан Кадыров". "Если помните, на заре ЕГЭ сколько было круглых отличников по русскому языку, приезжающих поступать в федеральные вузы из Чечни? Эту эпидемию подтасовок прекратил сам глава республики, сказав что-то типа: "Еще узнаю, кто будет так Чечню позорить – голову откручу", – отмечает Сладков.

"Мне кажется, Кадыров не должен принимать никакого участия в разбирательстве по поводу произошедшего.

Совет "Краповых беретов" – серьезная ветеранская организация спецназа "Витязь" – пообещал тщательно разобраться в ситуации и огласить решение", – сказал газете ВЗГЛЯД военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

"Многие бойцы спецназа сказали, что там действительно были нарушения, за которые обычно претендентов снимают с дистанции. Было привилегированное отношение к отдельным участникам, которые после нарушений и некачественно выполненных упражнений получили береты. Это вызвало сильное возмущение тех, кто честно, потом и кровью добывал этот берет. И вообще такие инциденты опасны для силовых структур", – сказал собеседник.

По его словам, подобное происходит уже не первый год и обесценивает сам символ бойцов. "Мне и раньше говорили, что, допустим, не полностью пройденная дистанция марш-броска не влияет на факт получения берета", – добавил журналист.

Коц также сказал о скандале из-за несоблюдения традиций "краповиков" со стороны представителя Чечни – он не встал на колено и не поцеловал берет. "Для гражданских людей это пустяки, а для военных это насчитывающий много лет ритуал – своеобразное наследование традиций от одного поколения спецназа к другому. А житель Чечни демонстративно проигнорировал эту традицию даже после замечания старших чинов Росгвардии", – пояснил собеседник.

Журналист признался, что понимает тех спецназовцев, которые сняли береты в знак несогласия с происходящим. "Бойцы этим отчаянным шагом хотели обратить внимание на инцидент. Но те, кто заслужили краповый берет честно, не должны от него отказываться", – считает Коц.

"У бойцов просто не было другого варианта, как привлечь внимание к происходящему. К тому же честно получившие берет отказались от него потому, что их поставили в один ряд с теми, кто его не заслужил. Поэтому в данной ситуации я считаю их поступок достойным", – пояснил газете ВЗГЛЯД ветеран ГРУ, майор в отставке Сергей Козлов.

Виноваты же в произошедшем в первую очередь руководители соревнований и судьи на участках – они не предприняли никаких действий для возвращения мероприятия в нормативное русло, подчеркнул собеседник.

Кроме того, по его словам, нарушения заключались не только в том, что офицеры закрывали глаза на действия уроженцев Чечни, а и в приезде на место проведения экзамена посторонних людей. "За кавказцев приехала болеть и помогать огромная группа поддержки. При этом при появлении посторонних людей организаторы должны были остановить экзамен и всех прогнать", – пояснил бывший спецназовец.

Что касается подвоза некоторых участников марш-броска на машинах, то безопасность бегущих обеспечивает военная автоинспекция (ВАИ). "Никаких машин, кроме ВАИ, на том проселке не должно было быть", – уточнил собеседник.

Раскритиковал бывший военный и отказ кандидатов целовать краповый берет и вставать на колено. "У сдачи на краповый берет есть свои традиции, если хочешь получить его – следуй установленным правилам, если нет – свободен. А чеченцы решили прийти со своим уставом в чужой монастырь", – сказал Козлов.

Впрочем, с самих кандидатов тоже никто не снимает вины за скандал, указал бывший военный. "По факту нарушений Военная прокуратура должна провести расследование неподчинения со стороны чеченцев, ведь все они несут соответствующую дисциплинарную и уголовную ответственность", – добавил майор в отставке.

Козлов также высказался против участия Рамзана Кадырова в разбирательствах в скандале, поскольку деятельность Росгвардии не относится к ведомству глав субъектов РФ. "Выяснять, что там произошло, должен директор ведомства Золотов, и никто иной", – подчеркнул Козлов.

Рафаэль Фахрутдинов