Le Figaro (Франция): Россия приостанавливает работу своей миссии в НАТО, а также миссии альянса в Москве

Обмен ударами между Россией и НАТО продолжается. В ответ на высылку из Брюсселя «за шпионаж» восьми сотрудников представительства России при НАТО Москва вообще приостановила работу своей миссии при альянсе, а заодно и представительства НАТО в Москве. Стороны и раньше несколько раз замораживали отношения: из-за войны в Югославии (в 1999 году), в Грузии (в 2008) и на Украине (в 2014). Что-то теперь будет?

Эта мера последовала после того, как восемь российских дипломатов, обвиненных в шпионаже, были лишены аккредитации НАТО.

В понедельник, 18 октября, Россия объявила о приостановлении работы своего постпредства при НАТО и миссии альянса в Москве после того, как восемь российских дипломатов, обвиненных в шпионаже, были лишены аккредитации НАТО. "В результате целенаправленных шагов со стороны НАТО у нас практически отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, уточнив, что эти решения априори вступят в силу 1 ноября.

Россия приостановит на неопределенный срок работу постпредставительства в Брюсселе, а также работу миссии НАТО, расположенную на территории посольства Бельгии в Москве. Роль миссии НАТО заключалась в том, чтобы поддерживать связь между Североатлантическим альянсом в Брюсселе и министерством обороны России. Сергей Лавров также заявил, что "также прекращается работа информационного бюро НАТО", которое должно было содействовать "улучшению взаимопонимания".

Россию подозревают в "злоумышленной деятельности"

Эти заявления последовали за бесчисленными обвинениями в шпионаже. В начале октября НАТО объявило, что аннулирует аккредитацию восьми сотрудников российской миссии в Брюсселе, обвиняемых в том, что они являются "незаявленными агентами российской разведки". Более того, по словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, Россия виновна в активизации "злонамеренной деятельности" в Европе.

В марте 2018 года НАТО уже отозвала аккредитацию у семи членов российской миссии и выслала их из Бельгии после отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Затем количество аккредитаций для российской миссии в Брюсселе было сокращено с 30 до 20. 7 октября 2021 года это количество было сокращено до 10 человек.

Комментарии читателей:

NICOLAS PERSO

Шпионаж, не говоря уже о всплеске случаев заражения коронавирусом в стране, где число вакцинируемых очень низко?

cagnotte

Кстати, телефон Макрона в безопасности? Почему он молчит? Ах, ну да. Ведь эти господа [американцы], которым не по душе наши подводные лодки, наши хорошие друзья…

Arnold Mazirat

Госсекретарь по делам Европы в МИДе Франции Клеман Бон недавно сделал интересные высказывания. Оказывается, строительство Европы потеряло 80 лет из-за глупой ошибки. Новой Европе не следовало бы нападать на СССР в 1941 году. Европе потребовалось 80 лет, чтобы оказаться в ситуации, когда британцы вышли из ЕС. Сталин никогда бы не осмелился напасть на нас, потому что он был слишком слаб и ослаблен в результате проводимых чисток и ошибок. Европа 2021 года похожа на строительство Новой Европы 1941 года.

Cm64

С тех пор, как Байден пришел к власти, холодная война набирает обороты из-за неспособности возобновить боевые действия на Ближнем Востоке (имея в виду Афганистан, а также британцев).

Pas choux

Когда Франция выйдет из этого альянса? Так поступил бы де Голль!

cagnotte

Старая песня! В какой столице мира нет шпионов ЦРУ?

di rect

Для Путина главное - соотношение сил…

FoulaM

А если он закроет газовый кран? С наступлением зимы это станет потрясением для европейских стран, которые стали зависимыми… В 1973 году, когда арабские страны перекрыли нефтяной кран, многим странам пришлось за несколько дней пересмотреть свою внешнюю политику. 50 лет спустя мы должны их поблагодарить, именно благодаря им мы построили нашу ядерную промышленность, очень полезную в нынешних условиях.

Jiloup

Русские не утратили своих старых привычек… Избыток советников, выполняющих всевозможные миссии, которые используются в качестве приманок…

José Fonte

- Вы уволены! - Нет, мы уходим сами! Можно ли по-прежнему называть капризы Лаврова и Путина "дипломатией"? Что ж, благодаря этому на несколько шпионов будет меньше.

BRIAUDIERE

Русские шпионы никогда не признаются!

ca18

Все логично, не нужно быть наивными, США и Россия дают друг другу сдачи. Россией прерваны все связи? Похоже, несмотря на падение коммунизма, наши спор вечен.

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