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WarSpot

Пять путей БМП будущего

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Источник изображения: warspot.ru

Американская армия получила и анализирует предложения в рамках проекта OMFV. Вчера, 17 октября, портал defensenews.com сообщил о том, что пять компаний завершили первоначальный этап «концептуального проектирования», и армия США провела детальную оценку ранних цифровых разработок перспективных боевых машин пехоты.

«Эта информация теперь используется как в нашей деятельности по моделированию, так и для уточнения требований. Как и следовало ожидать, все придерживаются разных подходов», — заявил исполнительный директор программы по наземным боевым системам армии США бригадный генерал Гленн Дин.

БМП Bradley

Источник изображения: defensenews.com

Участниками тендера являются компании Point Blank Enterprises, Oshkosh Defense, BAE Systems, General Dynamics Land Systems и Rheinmetall Vehicles. Планируется, что в 2023 году после дальнейшего отбора останутся три участника программы, которые построят первые прототипы, а в 2027 году будет выбран финалист, который с 2030 года развернёт серийное производство БМП нового поколения.

Впервые о программе Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV, «опционально управляемая боевая машина») известно в 2019 году. Согласно описанию программы, OMFV должна действовать на поле боя вместе с пехотой и предназначена для ближнего боя. Ключевые задачи новой боевой машины — маневрирование и поражение целей комбинированным оружием.

Тендер на OMFV проводился по ускоренной программе и включал в себя закупку до двух типов действующих образцов боевых машин. Контракт с финалистами конкурса планировалось подписать уже в 2020 году, но в Минобороны США переоценили возможности разработчиков. Уложиться в очень сжатые сроки тендера сумел лишь один претендент — компания General Dynamics Land Systems. Поэтому Минобороны отменило программу, а позже стало известно, что армия полностью пересмотрела требования к новым боевым машинам. Вместо мобильности на первом месте будет выживаемость экипажа и десанта. Главными целями на поле боя для новой БМП указаны однотипные машины противника, а не танки.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
Компании
BAE Systems
General Dynamics
Oshkosh
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
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