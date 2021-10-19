Почему российская армия не списывает ракеты 1979 года SS-19 Stiletto

Межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ стратегического комплекса "Авангард" во время загрузки в шахту на территории Ясненского ракетного соединения, 2020 год.

Боевое дежурство ракет УР-100Н УТТХ продлено еще на год

Россия еще на один год продлила боевое дежурство ракет УР-100Н УТТХ, или SS-19 Stiletto по классификации НАТО. Эти ракеты должны были списать еще 1995 году. «Газета.Ru» разбиралась, с чем связано продление дежурства, подходят ли для их замены ракетные комплексы «Ярс» и какие разработки в области аналогичных вооружений ведут США и Китай.

Боевое дежурство межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ планируется продлить как минимум до 2023 года, рассказал в интервью РИА «Новости» генеральный директор и генеральный конструктор «НПО машиностроения» Александр Леонов.

Эти ракеты, известные по классификации НАТО как SS-19 Stiletto, поступили на вооружение еще в 1979 году. Последние носители этого типа были поставлены военным в 1985 году. Изначально гарантированный срок службы ракет был определен в 10 лет, то есть ракеты должны были быть списаны еще в 1995 году.

Ракета УР-100Н УТТХ - глубокая модификация созданного ОКБ-52 Владимира Челомея (сейчас - «НПО машиностроения») в 1960-х годах ракетного комплекса УР-100. По данным из открытых источников, всего было поставлено на боевое дежурство 360 ракет.

Леонков подчеркнул, что «такая длительная эксплуатация комплекса при сохранении боевых и технических характеристик наблюдается впервые в мире». При этом ранее он говорил, что идет плановая замена ракет УР-100Н УТТХ на ракетные комплексы «Ярс». Снимаемые с боевого дежурства ракеты могут использоваться для запуска космических аппаратов.

В ожидании «Сармата»

«УР-100Н УТТХ - ракета среднего класса массой 105 тонн и дальностью стрельбы 10 000 км, точность ее стрельбы по современным меркам определяется как невысокая», рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Ракета обладает большой массой боевой части, забрасываемый вес - около 4,5 тонн.

«УР-100Н УТТХ получилась удачной по соотношению забрасываемого веса, тяги, габаритам и массы. «НПО машиностроения» разработало эту ракету унифицированной и не требующей обслуживания в процессе эксплуатации. Она размещается в транспортном пусковом контейнере, она ампуализирована - находится в специальной капсуле, которая исключает контакт топлива с окислением металлов. И если в ракете УР-100Н требовалось заменять топливо, то у ракет УР-100Н УТТХ топливо не меняется на протяжение всего срока эксплуатации», - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, продление срока службы ракет УР-100Н УТТХ связано с тем, что они не утратили адекватности своих тактико-технических характеристик.

«Ракету создают на определенный период эксплуатации, предусматривая процедуры постоянных проверок. Проверяют головную часть, где находятся ядерные боеголовки, саму ракету - насколько исправен механизм, проводят пуски. Так же контролируют показатели телеметрии ракет, их попадание в зону цели, состояние термоядерных боеголовок. Также проверяют систему наведения - насколько она правильно работает. Если это все находится в пределах нормы, то продлевают срок службы ракет», - сказал Леонков «Газете.Ru».

По его словам, на замену УР-100Н УТТХ придут два вида ракет стратегического ракетного комплекса «Ярс»: РС-24 и РС-26.

«Боеголовки, которые стоят на такого рода межконтинентальных баллистических ракетах, используют российскую технологию управляемого гиперзвука. Они становятся очень сложными для забивания их противоракетными системами. С учетом того, что «Ярсы» - передвижные комплексы, то есть они могут выходить в любой позиционный район самостоятельно, то их запуск первое время будет достаточно внезапным, и системы ПРО, которые должны будут перехватывать их на первоначальном участке, не будут успевать этого делать», - считает Леонков.

Ракеты УР-100Н УТТХ являются носителями планирующего гиперзвукового комплекса «Авангард». В связи с этим, по мнению Виктора Мураховского, «Ярсы» не могут заменить их всецело, для этого разработан стратегический ракетный комплекс пятого поколения с ракетой «Сармат».

Постановка на вооружение первого полка с «Сарматами» намечается в 2022 году в 62-й Ужурской ракетной дивизии.

«Сомнительно, что «Ярсы» смогут заменить эти ракеты. «Ярсы» не способны нести «Авангард». Сейчас ракеты УР-100Н УТТХ стоят на боевом дежурстве с блоком «Авангард» - в полку одной дивизии. По всей видимости, она будет оснащена такими системами полностью. Но «Сармат», в отличие от «Ярса», способен нести «Авангард». Сколько - пока не говорилось, на УР-100Н УТТХ стоит по одному блоку», - сказал Мураховский.

Китайский «Авангард»

По словам Леонкова, абсолютных аналогов УР-100Н УТТХ нет ни в США, ни в Китае. Однако с ней схожа по характеристикам американская межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования LGM-30 «Минитмен». На данный момент это единственная наземная баллистическая ракета США. Максимальная дальность пуска - 13 000 км.

«Ракеты «Минетмен» не получили дальнейшее развитие. Вероятно, США будут развивать ракету «Трайдент 2» (D5) морского базирования, которая будет устанавливаться на атомные подлодки. Предполагается их массовое строительство в связи с созданием триады США, Австралии и Великобритании AUKUS», - сказал Леонков.

Как отметил Мураховский, военные США регулярно модернизируют ракеты «Минетмен», но их конструкция не меняется.

По словам Леонкова, планомерно обновляет свой парк ракет также Китай. «Они избавляются от ракет малой и средней дальности и ставят на замену ракеты большей дальности, развивают класс межконтинентальных ракет. У них на подходе ракета «Дунфэн-41», которая будет иметь планирующий гиперзвуковой блок. Была информация о том, что они успешно его испытали, то есть создали аналог «Авангарда», - сказал Леонков.

При этом официальная позиция Пекина состоит в том, что Китай испытал космический аппарат, а не гиперзвуковую ракету. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По словам Леонкова, сегодня не нужны большие арсеналы, количество оружия не определяет качество и эффективность поражения целей.

«Можно меньшим количеством ракет, но которые 100% не сбиваемы, достичь большего результата. Хотя США и пытаются навязать России гонку вооружений в ядерных технологиях, Москва на это не реагирует. И правильно делает», - заключил эксперт.

Ирина Альшаева