Россия активизировала военные учения в Японском море, в том числе и совместные с Китаем. Кроме того, она начала проявлять интерес к проблеме Тайваня. Обострение ситуации в регионе тревожит Японию. Читатели Yomiuri считают, что их стране необходимо учитывать не только мощь Китая, но и России.

Россия активизировала военные учения в Японском море. В Восточной Азии Япония, США и Европа вмешиваются в урегулирование ситуации на Тайване, а США, Великобритания и Австралия создали структуру сотрудничества в области безопасности под названием AUKUS. По всей видимости, Россия обеспокоена внезапными изменениями в сфере безопасности.

17 октября Тихоокеанский флот ВМФ России завершил совместные учения с ВМС Китая, которые проходили в Японском море у берегов Владивостока. По данным министерства обороны России, в ходе учений, которые начались 14 октября, большие противолодочные корабли и боевые самолеты провели стрельбы и учения по обнаружению подводных лодок.

15 октября российская газета "Московский комсомолец" привела точку зрения одного из экспертов о том, что китайско-российские совместные учения являются ответом на AUKUS.

15 октября министерство обороны России опубликовало кадры, на которых американский эсминец приблизился к российским территориальным водам в Японском море, и вызвало военного атташе США в Москве, чтобы выразить протест.

17 октября оно заявило, что российские истребители преследовали американский бомбардировщик, который приблизился к российскому воздушному пространству.

В этом месяце российский флот два раза отрабатывал боевые стрельбы в Японском море, помимо совместных китайско-российских учений. Есть вероятность, что российские корабли вошли в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Японии.

Россия также начала проявлять интерес к ситуации на Тайване. На международной конференции 13 октября президент России Владимир Путин заявил, что при китайской экономической мощи нет необходимости применять силу, и отверг возможность вооруженной аннексии. При этом он подчеркнул, что США и Европа не должны вмешиваться в дела других стран.

Президент Путин, который избегал слишком глубокого вовлечения в ситуацию на Тайване, прокомментировал ситуацию отчасти потому, что его обеспокоило формирование AUKUS. В интервью CNBC 13 октября российский лидер раскритиковал AUKUS, заявив, что группа может привести к возникновению непредсказуемых ситуаций.

Международная обстановка осложняется, поскольку Индия, традиционный союзник России, присоединилась к Четырехстороннему диалогу по безопасности под руководством США, в который также входят Япония и Австралия.

Россия, которая считала своим главным противником НАТО, вынуждена пересматривать стратегию безопасности.

Комментарии читателей:

Я

Русские солдаты - это мощная и непревзойденная группа, которая не боится умереть за свою страну и народ. У них другой темперамент. Очевидно, что США трепещут перед силой и непобедимостью России. Япония должна принять мудрое решение о том, к кому примкнуть - России, США или Китаю. Россия объединит мир, присоединив Белоруссию, и создаст новый порядок. Восстановление Российской империи - это стремление каждого настоящего русского патриота! Англосаксонскому мировому господству придет конец.

Pla

Как поведут себя российские войска в случае тайваньского кризиса? Теперь Японии необходимо учитывать не только Китай, но и Россию с КНДР.

Mas

В Японии много американских баз. Я думаю, что Китай и Россия боятся США. Если что-то пойдет не так, они первыми уничтожат американские базы в Японии. Япония будет в руинах. Мы войны не хотим, но что мы будем делать, если она все же начнется?

Lei

Я хотел бы услышать оправдание США по поводу сближения эсминца. В случае с ценами на газ, которые вызвали резонанс на прошлой неделе, отмечалось, что США дестабилизируют рынок, сокращая поставки, но Вашингтон так и не смог четко опровергнуть это. США спонсируют больше половины мирового военного бюджета.

Как обычно, кто не успел, тот опоздал.

Сёта

Россия, на самом деле, опасна. Обычно все смотрят на Китай и КНДР, но истинную угрозу представляет Россия. С советских времен ничего не изменилось.

Car

Китай - это опасная страна. Даже для России!

Pd1

Россия никогда не ввяжется в невыгодную для нее войну.

Хиросятё

Когда власть в Японии меняется, Россия прибегает к провокациям, чтобы выявить слабые места.

Tak

У Японии остался только один выход - пересмотреть девятую статью Конституции и начать наращивать военную мощь.

Dlf

США прекрасно понимают, что если нарушить территориальные воды, то тут же начнется война, поэтому сложно поверить, что они пойдут на такие провокации.

Ю Тамура (Yu Tamura)