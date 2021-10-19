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The Independent (Великобритания): Россия прекращает работу своего представительства при НАТО, заявил глава МИДа

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Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Трефилов

России надоело терпеть выходки и провокации НАТО в свой адрес. Она объявила об ответных шагах: прекращении деятельности своей миссии при альянсе и закрытии соответствующих натовских структур в Москве. Любопытно, будет ли теперь болеть «голова» руководства НАТО или там именно этого и хотели?

Россия приостанавливает свою миссию в НАТО, сообщил в понедельник глава российского МИДа.

Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, этот шаг - ответ на высылку восьми членов российского представительства при военном альянсе на прошлой неделе.

В НАТО назвали лишенных аккредитации сотрудников офицерами разведки и вдвое сократили команду Москвы, допущенную к работе в ее штаб-квартире. Кроме того, Лавров объявил, что центр военной связи и информбюро НАТО в Москве тоже будут закрыты.

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Кредитование
Страны
Великобритания
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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