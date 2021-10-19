Войти
РИА Новости

Президент Казахстана подписал закон о ратификации соглашения об объединенной связи ВС СНГ

949
0
0
Международные военные учения "Боевое содружество"
Международные военные учения "Боевое содружество".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

АЛМА-АТА, 18 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев сообщал, что соглашение предусматривает создание совместной объединенной системы связи вооруженных сил, основными задачами которой являются: предоставление услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил и между вооруженными силами государств-участников соглашения, обеспечение функционирования объединенных систем взаимодействия в военной сфере, созданных в формате СНГ.

Предполагается, что для обеспечения функционирования совместной объединенной системы связи уполномоченные органы сторон могут использовать ресурсы сетей связи вооруженных сил государств-участников соглашения.

По мнению минобороны, создаваемая на основе единых технических подходов совместная система связи повысит боеспособность вооруженных сил государств СНГ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Похожие новости
31.08.2021
Иностранные корабли спрячутся под российскими «Пальмами»
27.08.2021
Туркмения: в открытом море (Eurasianet, США)
23.08.2021
Госконтракты на 500 млрд руб. планируется подписать в дни работы форума "Армия-2021" - Шойгу
17.11.2014
Встречать противника на дальних рубежах
10.11.2014
Казахстан намерен расширить возможности национального ОПК по разработке и производству бронетехники
22.10.2014
Белорусская компания активно продвигает комплекс «Печора-2ТМ» на экспорт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 19:31
  • 1
«Американцы не уйдут с Востока»
  • 19.10 18:28
  • 4
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 19.10 17:40
  • 54
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 19.10 17:35
  • 15
Новый ПЗРК повышенной дальности начали разрабатывать в России
  • 19.10 15:21
  • 57
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 19.10 15:09
  • 71
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 19.10 13:58
  • 1
Ракеты Су-57 разнесут любой натовский корабль в клочья
  • 19.10 13:53
  • 6
ВМС США выложили фото БПК "Адмирал Трибуц" с борта эсминца Chafee
  • 19.10 10:27
  • 10
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 19.10 10:18
  • 397
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 19.10 07:47
  • 5
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 19.10 00:00
  • 1
Шойгу посетил вновь открытый в этом году Омский кадетский корпус
  • 18.10 20:16
  • 4
Mitsubishi SpaceJet окончательно умер
  • 18.10 19:55
  • 1
На юге России прошли учения БАРС с ракетно-пулеметными тачанками
  • 18.10 18:38
  • 1
Источник: корвет и подлодки Тихоокеанского флота зашли в Коломбо для пополнения запасов