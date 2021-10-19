Президент Казахстана подписал закон о ратификации соглашения об объединенной связи ВС СНГ

АЛМА-АТА, 18 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев сообщал, что соглашение предусматривает создание совместной объединенной системы связи вооруженных сил, основными задачами которой являются: предоставление услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил и между вооруженными силами государств-участников соглашения, обеспечение функционирования объединенных систем взаимодействия в военной сфере, созданных в формате СНГ.

Предполагается, что для обеспечения функционирования совместной объединенной системы связи уполномоченные органы сторон могут использовать ресурсы сетей связи вооруженных сил государств-участников соглашения.

По мнению минобороны, создаваемая на основе единых технических подходов совместная система связи повысит боеспособность вооруженных сил государств СНГ.