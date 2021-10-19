На учения ОДКБ у таджикско-афганской границы переброшены 500 единиц техники

В понедельник на таджикском полигоне "Харбмайдон" поблизости от границы с Афганистаном началось оперативно - стратегическое учение стран ОДКБ "Боевое братство-2021". Строго говоря, речь идет сразу о трех маневрах, объединенных общим замыслом и едиными целями. "Поиск" организовали для совместной отработки задач разведывательными подразделениями. "Взаимодействие" - для тренировки Сил оперативного реагирования ОДКБ. "Поиск" - для проверки эффективности общей системы материально-технического обеспечения.

В основе сценария учения - совместная операция по локализации приграничного конфликта. По легенде, он вспыхнул после того, как боевики международных террористических организаций попытались проникнуть на территорию государства - члена ОДКБ. Откуда на самом деле исходит такая угроза, гадать не надо. Военные говорят об это открыто. "Центрально-Азиатскому региону мы уделяем особое внимание. Основным источником нестабильности является обстановка внутри и вокруг Исламской Республики Афганистан. Именно поэтому впервые в рамках совместной подготовки мы проводим три учения одновременно", - объяснил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

А вот еще одно его пояснение: "Конечно, при разработке замысла учения мы просто обязаны были учесть возможные варианты развития событий на таджикско-афганской границе. Мы надеемся, что, рассматривая самый худший вариант в ходе учения, мы не придем к нему в реальной жизни".

Масштаб и объем поставленных перед военными задач потребовали немалых сил и средств. Для их решения генералы сформировали объединенную группировку численностью 4 тысячи человек. В их распоряжение выделили более 500 единиц техники. Переброска людей и техники из Белоруссии, Казахстана и России шла по воздуху и железной дороге. Четыре наших штурмовика Су-25 перелетели в Таджикистан с авиабазы Кант с Киргизии. Мотострелковые, танковые и другие подразделения 201-й военной базы РФ совершили марш на полигоны из своих городков в Душанбе и Бохтаре.

Известно, что три дивизиона этой базы - два реактивных артиллерийских и один самоходный гаубичный - на завершающем этапе учения займутся постановкой заградительного огня, уничтожением вражеской техники и подавлением долговременных огневых точек условного противника. Стрелять по нему артиллеристы будут из реактивных системы залпового огня "Град" и "Ураган", 152- мм самоходных гаубиц "Акация" и 122- мм "Гвоздик", противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и 120-мм минометов 2С12 "Сани".

Юрий Гаврилов