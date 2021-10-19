Российская актриса Пересильд: если бы мы могли остаться еще (Hürriyet, Турция)

Следующим шагом в космической гонке будет запуск российского проекта «Глубокий космос». Турецкое издание поясняет, что речь идет о создании национальной орбитальной станции, которая будет использоваться в качестве точки отправления в космические путешествия. Но это в будущем, а сегодня все внимание в мире приковано к оглушительной победе России в космосе.

Вчера, 17 октября, с Международной космической станции на Землю вернулся российский съемочный экипаж, который стремится снять первый фильм в космосе, опередив США. "Если бы мы могли остаться дольше. Я могу рассказывать всю жизнь то, что пережила там", - отметила российская актриса Пересильд.

В гонке "искусство в космосе" между Россией и США Москва вышла вперед со счетом "1:0". Вчера, 17 октября, российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, отправившиеся в космическое путешествие 5 октября для съемок первого фильма в космосе от России, вернулись на Землю, завершив съемки, которые продолжались на протяжении 12 дней на Международной космической станции (МКС).

Возвращение продолжалось 3,5 часа

Возвращение съемочного экипажа на Землю произошло на корабле "Союз МС-18". Актриса Пересильд, режиссер Шипенко и профессиональный космонавт Олег Новицкий, готовясь в обратный путь, в четыре часа утра переместились в капсулу площадью 1,5 квадратных метра. Возвращение капсулы на Землю после отделения от МКС продолжалось 3,5 часа. В 07:35 воскресенья, 17 октября, корабль "Союз" благополучно совершил посадку в районе города Жезказган в Казахстане. Актриса Юлия Пересильд, выйдя из спускаемого аппарата по приземлении, не преминула улыбнуться встречавшим ее журналистам, несмотря на то что выглядела уставшей, и сказала: "В жизни актрисы, профессионально не связанной с космосом, такое путешествие бывает только один раз. Я очень рада, что эта актриса именно я. Мы смогли пробыть на Международной космической станции всего 12 дней, но даже за такое короткое время она стала нашим домом. Если бы мы могли остаться дольше. Я могу всю жизнь рассказывать то, что пережила там".

"Это будет первый настоящий фильм о космосе"

Генеральный директор российского телеканала "Первый" Константин Эрнст отметил, что съемочная группа вернулась на Землю, выполнив всю программу. "Фильм "Вызов" станет первым настоящим фильмом о космосе без имитаций, - рассказал он. - Благодаря этому фильму зрители впервые получат возможность увидеть, как выглядит космос, глазами художника. Это будет сильно отличаться от тех изображений, которые космонавты передают на Землю. Пересильд и Шипенко выполнили задачу не на 100, а на 120 процентов. Что касается сюжета фильма, хотел бы коротко отметить, не вдаваясь в подробности. По сценарию, космонавт, работающий в космосе, внезапно заболевает и в таком состоянии не может вернуться на Землю. Выход из ситуации находится. Врач после специальной подготовки отправляется в космос и спасает космонавту жизнь. У фильма счастливый конец".

Пересильд соперничала с Томом Крузом

Константин Эрнст также признал, что полет российского съемочного экипажа в космос включал в себя элементы соперничества с США, и продолжил: "В то время как мы на протяжении шести месяцев готовились отправить в космос свой съемочный экипаж, в США велась аналогичная работа. Главный актер фильма "Миссия невыполнима" Том Круз (Tom Cruise) с режиссером Дугом Лиманом (Doug Liman) планировал полет на космическую станцию на американском космическом корабле Crew Dragon. Но мы опередили их и стали первым съемочным экипажем".

Следующий шаг России - проект "Глубокий космос"

Следующий шаг России в космической гонке уже известен. В 2024 году Россия планирует выйти из проекта эксплуатации Международной космической станции совместно с США и странами Европы и запустить проект "Глубокий космос". Согласно заявлению, сделанному несколько месяцев назад одним из вице-премьеров России Юрием Борисовым, после 2024 года Россия приступит к созданию своей орбитальной станции. Важнейшая особенность этой новой станции заключается в том, что она будет использоваться в качестве пункта отправления в длительные космические путешествия. Космический аппарат с ядерным реактором нового поколения, находящийся на станции, будет предназначен для более быстрой и менее затратной доставки космических кораблей с орбиты Земли на Луну или другие планеты Солнечной системы подобно буксиру.