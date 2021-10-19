ВВС Пакистана приняли на вооружение ЗРК HQ-9/P

ЦАМТО, 18 октября. Начальник штаба (командующий) СВ Пакистана генерал Камар Джавед Баджва 14 октября посетил Центр противовоздушной обороны в Карачи, где присутствовал на церемонии принятия на вооружение ЗРК HQ-9/P китайского производства.

Как сообщила Служба по связям с общественностью ВС Пакистана ISPR (Inter-Services Public Relations), в мероприятии также приняли участие другие представители командования ВС Пакистана и высокопоставленные официальные лица из Китая.

По заявлению ВС Пакистана, принятие на вооружение ЗРК дальнего действия значительно повысит эффективность эшелонированной интегрированной системы противовоздушной обороны Пакистана, поскольку он полностью интегрирован в состав автоматизированной системы управления и позволяет выполнять перехват нескольких воздушных целей, включая самолеты, крылатые ракеты и воздушные угрозы на дальностях свыше 100 км с высокой вероятностью.

Подчеркнув важность противовоздушной обороны в обеспечении защиты страны, командующий заявил, что высокий уровень взаимодействия между ВВС Пакистана и ПВО СВ Пакистана делает систему ПВО страны "неприступной", а стратегическое партнерство и сотрудничество Пакистана и Китая в сфере обороны являются фактором обеспечения стабильности в регионе.

Как сообщалось ранее, максимальная дальность поражения целей ЗРК – составляет 200 км, высота – 30 км. Экспортные версии комплекса были поставлены ВС Туркменистана и Узбекистана.