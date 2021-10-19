Александр Леонов: ракету "Оникс" научили уничтожать цели на земле

Успехи отечественной ракетно-космической отрасли признаны не только в нашей стране, но и во всем мире. Первый спутник, первый человек в космосе и даже съемки первого художественного фильма на орбите – все это заслуги российских инженеров и конструкторов. Одним из ведущих ракетно-космических предприятий СССР, а теперь России является военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения", которая создает спутники, пилотируемые космические корабли, орбитальные станции, баллистические и крылатые ракеты. Какие задачи решает корпорация сегодня, какие космические новинки появятся в ближайшее время, рассказал в интервью руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову генеральный директор, генеральный конструктор АО "ВПК "НПО машиностроения", член регионального совета Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Леонов.

– В каком состоянии находится разработка космического аппарата мини-класса с радиолокатором на базе АФАР? Будут ли в проект привлекаться внешние инвестиции? Кто из действующих операторов спутниковой съемки может стать заказчиком данных аппаратов, если речь идет об их коммерческом применении? Насколько такие спутники могут быть востребованы для обеспечения прохода судов по северному морскому пути и ведутся ли переговоры с зарубежными заказчиками для поставки таких аппаратов на экспорт? В какие сроки может быть изготовлен первый спутник, и когда может быть запущен на орбиту?

– На сегодняшний день разработка космического аппарата мини-класса с радиолокатором на базе АФАР (активной фазированной антенной решетки) ведется на средства инновационного фонда АО "ВПК "НПО машиностроения". К настоящему моменту сформирован облик космического аппарата, выполнены основные радиотехнические и прочностные расчеты, разрабатываются ключевые идеологические и технические документы и эскизная конструкторская документация на узлы и агрегаты, а также создан и испытан макет фрагмента АФАР.

Большой интерес к этому проекту проявляют, в частности, представители госкорпораций "Роскосмос" и "Росатом". Например, наши мини-радиолокационные аппараты могут вписаться в программу "Сфера", работы по которой разворачивает "Роскосмос". Эти спутники больше ориентированы на гражданский сегмент нашей экономики. Они должны обеспечивать съемку больших площадей земной поверхности.

Проработка возможности обеспечения в непрерывном режиме мониторинга Северного морского пути начата с прошлого года. И любой из разработанных и создаваемых "НПО машиностроения" радиолокационных космических аппаратов в составе определенной группировки способен решать эту задачу в любое время суток и в любых погодных условиях.

– Продлен ли на три года, как вы анонсировали, срок службы стоящих на вооружении РВСН межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ?

– Ракеты УР-100Н УТТХ уже имеют наиболее длительные сроки нахождения на боевом дежурстве. На сегодняшний день эти сроки продлены свыше 37 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН. Задача по обеспечению столь длительной эксплуатации комплекса при сохранении боевых и технических характеристик решена впервые в мире. Разумеется, для этого потребовалось реализовать множество научных исследований и опытно-конструкторских работ, объединенных в единую комплексную программу. В частности, регулярно определяются запасы прочности силовых конструкций, тщательно проверяется состояние топливных баков, анализируется состояние компонентов ракетного топлива, проводятся ускоренные испытания в климатических камерах, обеспечивающих эквивалентные воздействия параметров окружающей среды на конструкции узлов и агрегатов комплекса.

По итогам этих мероприятий год за годом мы продлеваем срок эксплуатации ракет. На 2022 год эти работы также запланированы.

– Можете ли вы рассказать, в интересах какого иностранного заказчика ведется изготовление космического аппарата типа "Кондор"? Не появилось ли новых инозаказчиков на данный тип аппарата?

– Назвать заказчика мы не имеем права в соответствии с контрактными обязательствами, однако могу сказать, что один космический аппарат "Кондор-Э" уже был изготовлен и запущен на околоземную орбиту в 2014 году. Полученные с его помощью снимки подтвердили все технические характеристики, заложенные при создании аппарата. Таким образом, до момента создания следующих поколений космических аппаратов типа "Кондор", экспортные перспективы такого аппарата, как "Кондор-Э", с радиолокатором с синтезированной апертурой, высокими техническими характеристиками, позволяющего осуществлять всепогодную съемку земной поверхности и получать высокодетальную информацию, достаточно высоки.

– Ранее неоднократно переносились (корректировались) сроки запуска космических аппаратов "Кондор-ФКА". Так, первый аппарат планировалось запустить еще в 2018 году. Сейчас запуск первого спутника намечен на 2022 год, второго – на 2023 год, или они сдвинулись?

– На сегодняшний день запуски двух аппаратов "Кондор-ФКА"в интересах госкорпорации "Роскосмос" намечены на 2022 и 2023 годы.

– В каком состоянии находится разработка спутника "Кондор-ФКА-М"?

– Работа ведется по заказу госкорпорации "Роскосмос" в интересах тематических заказчиков. Наш коллектив провел большой объем подготовительных работ, в том числе с финансовой поддержкой предприятия. В прошлом году мы завершили эскизный проект по доработке космического комплекса "Кондор-ФКА" с созданием космического аппарата "Кондор-ФКА-М", завершили все необходимые согласования, прошли экспертизу в головных институтах Роскосмоса. Фактически подтвердили возможность реализации данного проекта. Наш заказчик совместно с тематическими заказчиками его одобрил. В этом году начата разработка конструкторской документации. Это действительно перспективный космический аппарат с очень высокими техническими характеристиками. Он позволяет решать задачи для всех ведомств в самых разных секторах нашей экономики и всецело удовлетворить интересы в радиолокационной информации таких ведомств, как Минсельхоз России, МЧС России, Росреестр, Росгидромет и других.

– Какие перспективные проекты в области создания космических ракет-носителей и космических аппаратов прорабатываются сейчас в НПО машиностроения?

– Мы внимательно отслеживаем тенденции, складывающиеся в мире в области создания ракет-носителей, и занимаемся мониторингом этого направления. Что же касается создания космических аппаратов, то "НПО машиностроения" ведет проработку проектов в традиционной для себя области дистанционного зондирования Земли. Речь идет как о гражданских аппаратах, так и об изделиях двойного назначения. Также ведутся исследования в области создания сервисных спутников, обеспечивающих инспекцию космических аппаратов на орбите, при необходимости их обслуживание, дозаправку, увод с орбиты. Получен ряд патентов на ключевые технические решения.

– В связи с планами "Роскосмоса" приступить к созданию новой российской орбитальной станции, готово ли "НПО машиностроения" участвовать в проекте и предоставить свои компетенции в разработке космических станций?

– Действительно, "ВПК "НПО машиностроения" и РКК "Энергия" – единственные предприятия в нашей стране, которые вели разработки в области пилотируемой космонавтики. Мы были разработчиками первых в стране орбитальных станций. И сегодня мы вновь готовы предложить свои компетенции в этой области, но пока таких предложений нам не поступало.

– Есть ли сегодня продолжение у тематики космопланов и ракетопланов, которой раньше занималось "НПО машиностроения"?

– Продолжение есть, хотя и не буквальное. Мы видим его в развитии и совершенствовании технических решений и применении их в современных проектах по космической и ракетно-космической тематикам.

– На каком этапе находятся работы по модернизации ракеты "Оникс"? Чем будет отличаться модернизированная ракета от первоначального аналога (дальность, скорость, высота)? Модернизированная ракета будет унифицированной как для комплекса "Бастион", так и для АПЛ типа "Северодвинск" (проект 885)?

– У "НПО машиностроения" действительно есть предложения по модернизации ракеты "Оникс", но все подробности, касающиеся этой тематики, находятся исключительно в компетенции министерства обороны.

– Ракета "Оникс" создавалась, как противокорабельная. Между·тем в СМИ появлялась информация о том, что ракета может поражать цели и на земле. Действительно ли ракета "Оникс" стала универсальной?

– Действительно, на совещании 15 ноября 2016 года у президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу, докладывая о ходе российской военной операции против террористов в Сирии, рассказал, в частности, о роли комплекса "Бастион" в защите наших пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Он заявил: "Туда поставлены береговые комплексы "Бастион", которые закрыли фактически все побережье, и на сегодняшний день мы этими комплексами в состоянии поражать как морские, так и наземные цели". Также надо отметить, что ракета "Оникс" изначально создавалась как унифицированная по носителям. Ее могут использовать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные береговые ракетные комплексы. То есть, можно говорить о том, что ракета унифицирована по носителям и универсальна по целям.