Танки Abrams оказались беззащитны перед ПТУР Китая, Ирана и КНДР

В США продолжается модернизация танков Abrams. Самыми совершенными в настоящее время считаются М1А2С (M1A2 SEPv3).

Они получили более продвинутую систему управления огнем, с возможностью применять более мощные бронебойные подкалиберные оперенные снаряды с сердечниками, изготовленными из обедненного урана, программируемые многоцелевые XM1147 с воздушным подрывом, уничтожающие не только наземные объекты (пехота, легкая бронетехника), но и низколетящие цели, такие как вертолеты.

Обновлению подверглись средства связи. Смонтированы дистанционно управляемые 12,7-мм пулеметные установки и защищенные вспомогательные силовые установки.

У танков основательно усилена лобовая броня башни, которая может успешно противостоять многим зарубежным противотанковым боеприпасам, в том числе управляемым, с тандемными боевыми частями.

На эти танки стали устанавливать израильские комплексы активной защиты Trophy, однако этот КАЗ не способен эффективно перехватывать боеприпасы, атакующие в верхние проекции боевых машин (толщина брони в передней части башни доходит до 70 мм и составляет всего лишь 40 мм в большей ее части).

В результате М1А2С сейчас, например, уязвимы перед китайским носимым противотанковым ракетным комплексом третьего поколения Red Arrow-12 ("Красная стрела - 12"), пробивающим до 1100 мм брони. Дальность действия ПТУР - 4000 метров днем и 2000 метров ночью.

Также в КНР выпускаются и другие крышебойные ПТРК, например, AFT-10. Тяжелые, массой до 150 кг высокоточные боеприпасы способны доставать противника уже на дистанциях до 10000 метров.

Во многом похожий комплекс имеется и на вооружении армии Северной Кореи, его недавно демонстрировали на проходившей в Пхеньяне оружейной выставке.

Среди представленных на этом мероприятии экспонатов были также ПТУР, внешне похожие на те, что функционируют по принципу "выстрелил-забыл". Правда, каких-то подробностей о них пока не обнародовано.

В Иране минувшим летом был презентован "Almaz" (Almas) также третьего поколения. В версии для беспилотников он может бить на расстояние до 8000 метров.

Алексей Моисеев