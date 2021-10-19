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ЦАМТО

Hyundai Rotem с ОБТ K2 "Блэк Пантер" готовится к участию в тендере МО Норвегии

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Один из образцов нового южнокорейского танка Hyundai Rotem К2 Black Panther во время испытаний на воздействие холода с искусственно создаваемым обледением с помощью установленной на танке холодильной установки (температура на поверхности брони -32 градуса
Один из образцов нового южнокорейского танка Hyundai Rotem К2 Black Panther во время испытаний на воздействие холода с искусственно создаваемым обледением с помощью установленной на танке холодильной установки (температура на поверхности брони -32 градуса С), 19.02.2019.
Источник изображения: Defense Acquisition Program Administration / The Korea Times

ЦАМТО, 18 октября. Южнокорейская компания Hyundai Rotem с основным боевым танком K2 "Блэк Пантер" примет участие в тендере Минобороны Норвегии, предусматривающем замену имеющегося парка ОБТ "Леопард-2A4NO".

Как сообщает Armyrecognition.com, на оборонной выставке ADEX 2021 в Сеуле (19-24 октября) ОБТ K2 будет представлен в норвежской спецификации и камуфляжной окраске.

Министерство обороны Норвегии в прошлом году сообщило о намерении приобрести новые танки и выборе двух потенциальных поставщиков для реализации данного проекта. В "Долгосрочном плане развития обороны" указано, что новые танки будут поставлены, начиная с 2025 года. Предельная стоимость проекта – 19,3 млрд. норвежских крон (около 2,3 млрд. долл.).

По информации Norwaytoday.info, уходящее правительство не выделило средства на данный проект в предлагаемом на следующий год государственном бюджете, тем не менее, подписание контракта с победителем запланировано именно на 2022 год.

На текущий момент выполнена разработка концепции с проведением анализа рынка. Анализ показал, что требованиям ВС Норвегии соответствуют танки двух типов, включая немецкие "Леопард-2A7" и южнокорейские K2 "Блэк Пантер". С учетом этого, предпроектная фаза будет продолжена с этими двумя претендентами.

Министерство обороны Норвегии проводит переговоры на уровне правительств с властями Германии и Южной Кореи для оценки возможностей сотрудничества в сфере оборонной промышленности и доступа на рынки этих стран продукции норвежского производства.

Южнокорейская оборонная промышленность предложила Норвегии местную сборку K2 и передачу соответствующих технологий.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в 2017 году Республика Корея заключила контракт стоимостью 383 млн. долл. на продажу 155-мм самоходных гаубиц K-9 "Тандер" ВС Норвегии. В 2013 году Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) подписала контракт на поставку ВМС Норвегии корабля обеспечения стоимостью 216 млн. долл.

K2 "Блэк Пантер" – это новое поколение основного боевого танка, спроектированного, разработанного и изготовленного южнокорейской компанией Hyundai Rotem.

Основное вооружение K2– гладкоствольная 120-мм пушка L/55 компании Rheinmetall, производимая по лицензии в Южной Корее. Бронирование K2 состоит из неизвестного типа композитной брони и системы активной защиты.

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Страны
Германия
Норвегия
Южная Корея
Продукция
FC-1
K2
Leopard-2
Компании
DSME
Hyundai
Rheinmetall
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