Ракеты Су-57 разнесут любой натовский корабль в клочья

Российский истребитель пятого поколения способен в одиночку уничтожать корабли противника.

Широкий спектр вооружения, используемого российскими истребителями пятого поколения Су-57, вынудил американское издание «The Military Watch» признать смертоносность этой боевой машины не только для воздушных целей, но и для кораблей.

По утверждению экспертов, в случае столкновения российского Су-57 с кораблями противника, ракеты, находящиеся на вооружении боевого самолёта, способны ломать и разрывать пополам боевые корабли.

Возможности российского боевого самолёта Су-57 являются по-настоящему широкими. Если ранее предполагалось, что ключевой особенностью Cу-57 является завоевание господства в воздухе, то на сегодняшний день известно о возможности истребителя бороться с наземными целями и кораблями. Ключевой проблемой, которую следует ожидать противнику от российского Су-57, является ракета «Кинжал», которая и способна уничтожать корабли.

«Су-57 может нести противорадиолокационные ракеты Х-58, которые оптимизированы для нейтрализации вражеских радаров и объектов противовоздушной обороны за счет наведения на излучение вражеских радаров, чтобы подготовить плацдарм для ударов старых самолетов, не являющихся «невидимыми».

Был разработан ряд вариантов этой ракеты, которая с дальностью полета более 150 км является потенциально идеальным оружием для «снайперской» стрельбы. Более старая ракета Х-38М имеет большую 250-килограммовую боеголовку в различных вариантах с использованием спутниковых, инфракрасных, лазерных и радиолокационных систем наведения для нанесения ударов с высокой точностью. Их скорость вдвое превышает скорость звука, они значительно быстрее, чем большинство крылатых ракет, что затрудняет их перехват.

Вариант тактической крылатой ракеты Х-38, известный как Х-36 «Гром», также должен стать вооружением Су-57. Однако скорость, которую имеет ракета «Кинжал» считается достаточной, чтобы разрывать даже самые большие военные корабли пополам с одного удара. При дальности полета более 1000 км, Су-57 станет отличным охотником за кораблями», - сообщает издание «The Military Watch».

До конца текущего года на вооружение ВКС России планируется поставить ещё несколько истребителей пятого поколения Су-57, сообщает Авиа.про.