Войти
Военно-промышленный курьер

Ракеты Су-57 разнесут любой натовский корабль в клочья

1180
1
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Российский истребитель пятого поколения способен в одиночку уничтожать корабли противника.

Широкий спектр вооружения, используемого российскими истребителями пятого поколения Су-57, вынудил американское издание «The Military Watch» признать смертоносность этой боевой машины не только для воздушных целей, но и для кораблей. 

По утверждению экспертов, в случае столкновения российского Су-57 с кораблями противника, ракеты, находящиеся на вооружении боевого самолёта, способны ломать и разрывать пополам боевые корабли.

Возможности российского боевого самолёта Су-57 являются по-настоящему широкими. Если ранее предполагалось, что ключевой особенностью Cу-57 является завоевание господства в воздухе, то на сегодняшний день известно о возможности истребителя бороться с наземными целями и кораблями. Ключевой проблемой, которую следует ожидать противнику от российского Су-57, является ракета «Кинжал», которая и способна уничтожать корабли.

«Су-57 может нести противорадиолокационные ракеты Х-58, которые оптимизированы для нейтрализации вражеских радаров и объектов противовоздушной обороны за счет наведения на излучение вражеских радаров, чтобы подготовить плацдарм для ударов старых самолетов, не являющихся «невидимыми». 

Был разработан ряд вариантов этой ракеты, которая с дальностью полета более 150 км является потенциально идеальным оружием для «снайперской» стрельбы. Более старая ракета Х-38М имеет большую 250-килограммовую боеголовку в различных вариантах с использованием спутниковых, инфракрасных, лазерных и радиолокационных систем наведения для нанесения ударов с высокой точностью. Их скорость вдвое превышает скорость звука, они значительно быстрее, чем большинство крылатых ракет, что затрудняет их перехват. 

Вариант тактической крылатой ракеты Х-38, известный как Х-36 «Гром», также должен стать вооружением Су-57. Однако скорость, которую имеет ракета «Кинжал» считается достаточной, чтобы разрывать даже самые большие военные корабли пополам с одного удара. При дальности полета более 1000 км, Су-57 станет отличным охотником за кораблями», - сообщает издание «The Military Watch».

До конца текущего года на вооружение ВКС России планируется поставить ещё несколько истребителей пятого поколения Су-57, сообщает Авиа.про.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал БР
ПАК ФА
Х-38
Х-58
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
22.07.2021
Облик перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения ЛТС
26.08.2019
Вслед за "Триумфом" идет Су-57
26.08.2013
Инновации Т-50 ПАКФА по системе управления и отсекам оружия – Aviation Week
18.12.2012
Наследник Су-27: Air Forces Monthly о Т-50
29.04.2010
Как победить в ракетной гонке
1 комментарий
№1
19.10.2021 13:58
РИА, Декабрь 2020.
Цитата, q
Истребители пятого поколения Су-57 могут стать носителями перспективных комплексов "Кинжал" после 2030 года, доложил президенту России Владимиру Путину представитель воздушно-космических сил в ходе осмотра выставки современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ...
Полагаю к тому времени появится другая гиперзвуковая ракета воздушного базирования. Кинжал слишком требователен к условиям старта.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 19:31
  • 1
«Американцы не уйдут с Востока»
  • 19.10 18:28
  • 4
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 19.10 17:40
  • 54
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 19.10 17:35
  • 15
Новый ПЗРК повышенной дальности начали разрабатывать в России
  • 19.10 15:21
  • 57
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 19.10 15:09
  • 71
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 19.10 13:58
  • 1
Ракеты Су-57 разнесут любой натовский корабль в клочья
  • 19.10 13:53
  • 6
ВМС США выложили фото БПК "Адмирал Трибуц" с борта эсминца Chafee
  • 19.10 10:27
  • 10
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 19.10 10:18
  • 397
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 19.10 07:47
  • 5
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 19.10 00:00
  • 1
Шойгу посетил вновь открытый в этом году Омский кадетский корпус
  • 18.10 20:16
  • 4
Mitsubishi SpaceJet окончательно умер
  • 18.10 19:55
  • 1
На юге России прошли учения БАРС с ракетно-пулеметными тачанками
  • 18.10 18:38
  • 1
Источник: корвет и подлодки Тихоокеанского флота зашли в Коломбо для пополнения запасов