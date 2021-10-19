Пуск ракеты "Союз" с узорами хохломы ожидается в ночь на 28 октября

Стыковка с МКС корабля "Прогресс МС-18", который выведет ракета-носитель, ожидается 30 октября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18", запланирован на 03:00 мск 28 октября. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"В соответствии с планом запусков космических аппаратов на 2021 год в рамках Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы на 28 октября 2021 года в 03:00 по московскому времени (резервная дата - 29 октября) запланирован пуск ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя "Союз-2.1а" и транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18" с космодрома Байконур", - говорится в сообщении.

Стыковка корабля с МКС ожидается 30 октября.

Ранее госкорпорация разместила на своем сайте фотографии пакета первой и второй ступеней ракеты, на них были видны наклейки с узорами хохломы, которая зародилась в одноименном селе, входящем сегодня в состав Нижегородской области. Также на ракету нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев сообщил ТАСС, что на "Прогрессе МС-18" планируется отправить наборы питания, в том числе для новогоднего стола.