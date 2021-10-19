Высокоточные бомбы и ракеты увеличили ударный потенциал Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 обладает впечатляющим ударным потенциалом. К такому выводу пришли в издании Military Watch Magazine.

Эксперты отметили, что, в отличие от американского F-22 и китайского J-20, российский истребитель Су-57 изначально "спроектирован как гораздо более универсальный, с меньшим акцентом на превосходство в воздухе и большей способностью поражать цели на суше и на море".

Для этого самолет может применять необходимое в таких случаях вооружение. В частности, планирующая авиабомба ПБК-500У "Дрель" позволяет Су-57 поражать наземные цели на расстоянии 30-50 километров по принципу "выстрелил и забыл". Бомбы используют инерциальное и спутниковое наведение ГЛОНАСС для максимальной точности.

"Одного находящегося в бомбе "Дрель" боекомплекта будет достаточно, чтобы уничтожить целую ракетную батарею или колонну танков", - отмечает издание.

Для нанесения ударов на большие расстояния Су-57 может использовать крылатые ракеты Х-59МК2 с боевой частью массой 320 килограммов. Они способны поражать цели на расстоянии до 285 километров и в 2018 году уже применялись в Сирии для ударов по бункерам и подземным объектам. Эксперты также отмечают эволюцию ракет семейства Х-59МК, которые также могут представлять потенциальную угрозу для надводных кораблей.

Самолет Су-57 может также нести ракеты Х-58 для нейтрализации вражеских радаров и объектов противовоздушной обороны с расстояния более 150 километров, что является потенциально идеальным оружием для воздушного "снайпера"

Наиболее заметной ракетой класса "воздух-земля" Су-57 является миниатюрный вариант гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Одна только скорость ракеты "Кинжал" считается достаточной, чтобы одним ударом разорвать пополам даже самые большие военные корабли. В сочетании с дальностью полета более 1000 километров это делает Су-57 очень эффективным охотником за кораблями, отмечает Military Watch..

Николай Грищенко