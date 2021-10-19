Китай застал США врасплох?

У Китая появилось оружие, делающее его лидером в гиперзвуковой гонке. Вчера. 17 октября, газета Financial Times сообщила о том, что КНР провела испытание ракеты, «застигшей врасплох американское правительство».

По данным репортёров, гиперзвуковой боевой модуль был испытан в августе текущего года. Ракета Long March 2C подняла глиссирующий блок в космос, откуда он промахнулся «на пару десятков миль» от цели, облетев весь земной шар.

Пуск ракеты Long March 2C Источник изображения: thedrive.com

Промах по заданной цели можно расценивать двояко: с одной стороны это существенное отклонение, с другой — при использовании ядерной боевой части и дальнейшего повышения точности это станет большой проблемой для противников Китая. Кроме того, ни одна страна в мире пока не обладает возможностями для перехвата ракет, маневрирующих на гиперзвуковой скорости.

Financial Times приводит слова собственных анонимных источников (официальных лиц США), указывающих, что эти испытания «застали США врасплох». Если бы такая ракета летела через Южный полюс, то, вероятнее всего, США не смогли бы её перехватить, поскольку американская противоракетная оборона сосредоточена на севере страны. Кроме того, одному из источников приписываются слова: «Мы понятия не имеем, как они это сделали».

Испытания китайских глиссирующих боевых блоков:

В Financial Times также указывают, что испытания китайской гиперзвуковой ракеты стало неожиданностью для разведки США, хотя американские политики и высшие военные чины уже неоднократно поднимали вопросы относительно защиты от гиперзвукового оружия и растущих наступательных возможностей Китая.