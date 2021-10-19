Турция продает вооруженные БЛА Марокко и Эфиопии

ЦАМТО, 18 октября. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на четыре информированных источника, что Турция расширяет экспорт вооруженных БЛА после их успешного использования в международных конфликтах, заключив новые соглашения с Марокко и Эфиопией.

Как прогнозирует агентство, любые поставки БЛА в Эфиопию могут привести к трениям в и без того натянутых отношениях между Анкарой и Каиром, который не в ладах с Аддис-Абебой из-за плотины гидроэлектростанции на Голубом Ниле.

Два источника в египетских службах безопасности заявили, что Каир обращался к США и ряду европейских стран с просьбой о помощи в замораживании данной сделки. Третий египетский источник сообщил, что соглашение может быть достигнуто в ходе переговоров между Каиром и Анкарой, которые пытаются восстановить отношения.

Турция, Эфиопия и Марокко официально не объявляли о заключении контрактов на поставку БЛА, но несколько источников, знакомых с ситуацией, раскрыли Reuters некоторые подробности.

Так, один из турецких дипломатов на условиях анонимности сообщил, что Эфиопия и Марокко направили запросы на поставку БЛА "Байрактар TB2", а также сопутствующего оборудования, запасных частей и услуг. ВС Марокко уже получили первую партию ударных БЛА, заказанных в начале года. Эфиопия планировала приобрести беспилотники, но статус этого заказа пока не ясен. Источники не сообщили количество заказанных БЛА и их стоимость.

Комментарий:

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре СМИ Марокко объявили о прибытии из Турции первой партии вооруженных БЛА "Байрактар TB2" компании Baykar Makina. Подписанный в начале года контракт общей стоимостью около 626 млн. дирхамов (70 млн. долл.) предусматривает приобретение 13 БЛА "Байрактар TB2" и сопутствующего оборудования.

Украина и Польша также приобрели турецкие вооруженные БЛА, стоимость которых, по словам военных экспертов, ниже, чем у аналогов, производимых в Израиле, Китае и США.

Официальные данные указывают на то, что экспорт предприятий оборонной и аэрокосмической промышленности Турции в Марокко и Эфиопию резко вырос за последние месяцы. По информации Ассоциации экспортеров Турции (TIM), объем экспорта предприятий оборонной и аэрокосмической промышленности Турции в Эфиопию вырос до 51 млн. долл. за первые три месяца 2021 года с 203 тыс. долл. за аналогичный период прошлого года. Экспорт в Марокко за тот же период составил 78,6 млн. долл. (в том числе 62 млн. долл. в сентябре) по сравнению с 402 тыс. долл. в прошлом году. Тем не менее, в отчетах отсутствуют конкретные данные о продажах БЛА.

Командование ВС и канцелярия премьер-министра Эфиопии не ответили на запросы прокомментировать сообщения. Правительство Марокко также не ответило на запрос прокомментировать ситуацию, а вооруженные силы страны не обсуждают свои закупки публично. Турецкие производители также не ответили на запрос агентства о комментариях.

Турецкое правительство использует растущий интерес в мире к вооруженным БЛА для увеличения экспорта и роста производства в ОПК страны. В прошлом году ВС Турции применяли БЛА национального производства в Сирии и Ливии, где Анкара поддерживала действия правительства в Триполи в борьбе против Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара. В Нагорном Карабахе турецкие БЛА применялись ВС Азербайджана.

По информации TIM, общий объем экспорта предприятий оборонной и аэрокосмической промышленности Турции за первые три квартала 2021 года составил 2,109 млрд. долл., что на 38,7% больше, чем в прошлом году (1,52 млрд. долл.).