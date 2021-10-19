Ракета «Оникс» получила возможность поражать сухопутные цели

Противокорабельная крылатая ракета «Оникс» получила возможность поражать наземные цели. Об этом в понедельник, 18 октября, в интервью «РИА Новости» заявил генеральный директор и конструктор «ВПК «НПО машиностроения», член регионального совета Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Леонов.

«Ее могут использовать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные береговые ракетные комплексы. То есть можно говорить о том, что ракета унифицирована по носителям и универсальна по целям», — пояснил Леонов.

Сверхзвуковая ракета среднего радиуса действия «Оникс» была принята на вооружение в России в 2002 году. Разработка подобного типа ракет велась еще в 80-е годы прошлого века. Изначально «Оникс» создавалась для поражения морских целей. Например, она находилась на вооружении береговых комплексов «Бастион». Помимо этого, используется во Вьетнаме, Сирии, Индии и Индонезии.

В 2019 году Российская военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» разработала усовершенствованную версию ракеты – «Оникс-М», способную поражать морские и наземные цели на расстоянии до 800 км. Кроме того, отмечалось, что была повышена защищенность ракеты от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.