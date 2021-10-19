Войти
Известия.ru

Ракета «Оникс» получила возможность поражать сухопутные цели

627
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Противокорабельная крылатая ракета «Оникс» получила возможность поражать наземные цели. Об этом в понедельник, 18 октября, в интервью «РИА Новости» заявил генеральный директор и конструктор «ВПК «НПО машиностроения», член регионального совета Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Леонов.

«Ее могут использовать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные береговые ракетные комплексы. То есть можно говорить о том, что ракета унифицирована по носителям и универсальна по целям», — пояснил Леонов.

Сверхзвуковая ракета среднего радиуса действия «Оникс» была принята на вооружение в России в 2002 году. Разработка подобного типа ракет велась еще в 80-е годы прошлого века. Изначально «Оникс» создавалась для поражения морских целей. Например, она находилась на вооружении береговых комплексов «Бастион». Помимо этого, используется во Вьетнаме, Сирии, Индии и Индонезии.

В 2019 году Российская военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» разработала усовершенствованную версию ракеты – «Оникс-М», способную поражать морские и наземные цели на расстоянии до 800 км. Кроме того, отмечалось, что была повышена защищенность ракеты от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индия
Индонезия
Россия
Сирия
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Компании
НПО машиностроения
СМР
Похожие новости
12.10.2016
10 типов смертоносного оружия, которые Россия и Америка применят в случае войны (The National Interest, США)
08.12.2010
ВМФ РФ не нужны тактические береговые ПКРК?
24.09.2010
«Бастион» и «Яхонт» — не только Сирия
31.08.2010
"Яхонт" в чужой огород
04.01.2007
ЕЩЕ 365 ТЯЖЕЛЫХ ДНЕЙ ДЛЯ ВОЕНПРОМА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 19:31
  • 1
«Американцы не уйдут с Востока»
  • 19.10 18:28
  • 4
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 19.10 17:40
  • 54
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 19.10 17:35
  • 15
Новый ПЗРК повышенной дальности начали разрабатывать в России
  • 19.10 15:21
  • 57
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 19.10 15:09
  • 71
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 19.10 13:58
  • 1
Ракеты Су-57 разнесут любой натовский корабль в клочья
  • 19.10 13:53
  • 6
ВМС США выложили фото БПК "Адмирал Трибуц" с борта эсминца Chafee
  • 19.10 10:27
  • 10
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 19.10 10:18
  • 397
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 19.10 07:47
  • 5
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 19.10 00:00
  • 1
Шойгу посетил вновь открытый в этом году Омский кадетский корпус
  • 18.10 20:16
  • 4
Mitsubishi SpaceJet окончательно умер
  • 18.10 19:55
  • 1
На юге России прошли учения БАРС с ракетно-пулеметными тачанками
  • 18.10 18:38
  • 1
Источник: корвет и подлодки Тихоокеанского флота зашли в Коломбо для пополнения запасов