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bmpd.livejournal.com

14 французских истребителей Rafale разобраны на запчасти

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Как сообщают французские публикации, 6 октября 2021 года на слушаниях в Сенате Национального собрания Франции министр вооружённых сил Франции Флоренс Парли озвучила то, о чем французские военные давно поговаривают в кулуарах:

"14 самолетов Rafale французских воздушно-космических сил наглухо пригвождены к земле потому, что они попросту разобраны на запчасти".

Истребитель Dassault Rafale C ВКС Франции (с) ВКС Франции

На 1 июля 2020 года в составе ВКС Франции имелось 102 истребителя Dassault Rafale, но обладать самолетами не значит на них летать, 14 из них были полностью непригодны к полетам и были частично разобраны для поддержания в летном состоянии остальных самолетов этого типа. Профессионалы винят в сложившейся ситуации Закон о военном планировании (LPM) на 2009-2014 годы, когда из-за неудач компании Dassault Aircraff в экспорте самолетов Rafale, вооруженные силы выкупили у нее самолеты Rafale без комплекта запасных частей, поэтому со временем часть из них сама превратилась в источник недостающих запчастей.

Если LPM 2019-2025 будет реализован в полном объеме, то к 2025 году боевой состав ВКС Франции достигнет 129 самолетов Rafale, при этом заказ французских вооруженных сил компании Dassault Aviation будет профинансирован, в том числе, благодаря продаже в 2021-2022 годах Греции 12 подержанных Rafale из наличия ВКС. Как только греческий контракт был подписан в январе 2021 года, министр вооруженных сил Флоренс Парли вскоре уведомила Dassault Aviation о заказе для ВКС взамен продаваемых 12 единиц Rаfale в стандарте F3R. Этот заказ, как она объяснила газете "Les Echos", будет "финансироваться в рамках Закона о военном планировании, кредиты которого будут дополнены выручкой от продажи подержанных самолетов Греции", которая тогда оценивалась в 400 миллионов евро.

Однако теперь Парли заявляет, что "в первую очередь контракт с Грецией поможет восстановить самолеты, находящиеся в нелетном состоянии. Это не просто вопрос контракта MCO (на техническое обслуживание для поддержания в летном состоянии), это также факт возможности вновь ввести в строй самолеты, которые в некотором смысле служили резервуаром запасных частей". Таким образом, выручка от продажи самолетов Греции не будет использована для финансирования заказа на 12 новых Rafale, которые будут поставлены в ВКС Франции в 2025 году.

При этом министр Парли и военные специалисты едины в своем мнении - подобная практика использования работающей техники как источника запчастей для поддержания остальных в рабочем состоянии - не нова, и часто применяется, особенно, в странах с жесткими ограничениями по военному бюджету.

Министр полна оптимизма, "реализация Греции подержанных самолетов Rafale позволит не только заработать 400 млн евро, но и поставить французским вооруженным силам, взамен старых, более современные самолеты, способные выполнять сложнейшие боевые задачи". Новые самолеты, заявила Парли, будут "плюсом для ВКС, поскольку в среднем у нас парк самолетов Rafale будет более современным, чем тот, который был бы у нас без этих заказов".Военные частично согласны со своим министром: "самолеты нужны воздушно-космическим силам не только и не столько, чтобы совершать красивые пролеты на День взятия Бастилии, а чтобы поддерживать свой военный потенциал, иными словами, быть в состоянии вести войну".

Кроме современной авиационной техники французские воздушно-космические силы нуждаются в хорошо обученных технических специалистах и летчиках. Им необходимо обеспечить достаточное количество летных часов, закупить современное оснащение (датчики, РЛС, подвесные контейнеры,, и т п), не забывая о достаточном количестве вооружения м боеприпасов. Все это им необходимо для выполнения своей прямой задачи: ведения боевых действий в течение определенного времени, но часть потребностей приносится в жертву, чтобы уместиться в рамки военного бюджета.

Что касается контракта с Хорватией также на поставку 12 истребителей Rafale из наличия ВКС Франции, здесь все менее определенно, и переговоры еще продолжаются. но при его осуществлении ВКС Франции взамен получат от промышленности новейшие самолеты Rafale стандарта F4. Однако лишь только после подписания контракта у Dassault Aviation будет размещен новый заказ на новые самолеты."Во-первых, мы пополним этот флот, как мы и планировали сделать" по греческому контракту, и, во-вторых, мы изучаем сценарии усиления технических возможностей [Rafale]. Я имею в виду, в частности, тот факт, что нам не хватает подвесных контейнеров TALIOS и РЛС [c АФАР]. Здесь мы также намерены использовать выручку от продажи", - сказала Парли.

Имея военный бюджет в размере двух процентов от ВВП, французские вооруженные силы получат только "оборудование", а ей нужны реальные "оперативные возможности", на что не хватает средств ….

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Кредитование
Страны
Греция
Франция
Хорватия
Продукция
F-4
Rafale
Компании
Dassault
Проекты
2020-й год
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