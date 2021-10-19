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Российская газета

The National Interest сравнил танки T-90, Type 99 и Abrams

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Источник изображения: rg.ru

The National Interest попытался выяснить, какой танк лучше:Т-90, Type 99 или Abrams M1.


Журнал The National Interest задался вопросом, является ли новейший китайский танк Type 99 лучшим на планете? А для этого он сравнил его с российским Т-90 и американским Abrams M1.

Танк Т-90 полагается на систему электронно-оптической активной защиты "Штора", которая не только глушит лазерные системы наведения собственными излучателями, но и использует аэрозольные гранаты для создания вокруг машины облака, не пропускающего лучи лазера.

Американский M1A2 может похвастаться превосходной композитной броней Chobham, которую модернизировали в течение многих лет. Преимуществом Abrams также является наличие отдельного отсека для боеприпасов, что снижает вероятность их детонации при попадании под огонь противника.

Считается, что комбинация композитной и модульной брони на Type 99 обеспечивает бронезащиту, близкую или эквивалентную Abrams.

Тип 99, безусловно, самый проворный из всех трех танков, он способен развивать скорость до 80 километров в час на дорогах. M1 Abrams и Т-90МС, используемые Индией, по этому показателю отстают - их скорость по шоссе составляет около 70 км/ч.

При этом M1A2 может проехать всего 386 километров без дозаправки, в то время как у Type 99 и Т-90 запас хода превышает 480 километров.Кроме того, большая масса M1 делает его самым тяжелым, что создает сложности при транспортировке и развертывании.

И последнее замечание: Type 99 оснащен новыми цифровыми системами технического обслуживания, аналогичными тем, которые используются в последней модернизации M1 Abrams.

В целом, хотя, Abrams вероятно, сохраняет лучшую огневую мощь из трех, Type 99, скорее всего, лучше защищен благодаря своим многослойным оборонительным системам. Кроме того, он быстрее и имеет большую дальность стрельбы.

Т-90А в целом уступает двум другим, но Т-90МС, с его броней "Реликт" улучшенными прицельными приспособлениями и более мощными двигателями, может удержать свои позиции.

Однако следует помнить, что реальные характеристики брони, пушки и электронных систем Type 99 не раскрываются, особенно потому, что машина не поставлялась на экспорт, в то время как M1 и Т-90 эксплуатируются не только в России и США. Пекин предпочитает держать своии технологии в секрете.

Большинство имеющихся данных свидетельствует о том, что, несмотря на полчища устаревших Тип 59, Китай способен разработать и поставить на вооружение первоклассный основной боевой танк.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Type 59
ZTZ99
Т-90 "Владимир"
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