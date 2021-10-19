Войти
Интерфакс-АВН

ОДКБ сообщила о старте учений в Таджикистане у афганской границы

907
0
0
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Силы ОДКБ приступили в Таджикистане к трем специальным учениям, сообщил объединенный пресс-центр маневров.

"Центрально-Азиатскому региону мы уделяем особое внимание. Основным источником нестабильности является обстановка внутри и вокруг Исламской Республики Афганистан. Именно поэтому впервые в рамках совместной подготовки мы проводим три учения одновременно", - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, чьи слова приведены в сообщении.

В понедельник стартовали учения Эшелон-2021", "Поиск-2021" и "Взаимодействие-2021" на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Таджикистан генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, приветствуя участников учений, отметил, что ситуация, складывающаяся в Центрально-Азиатском регионе на фоне событий, происходящих в Афганистане, остается непростой и имеет тенденцию к обострению", - сообщил пресс-центр.

Согласно сообщению, всего в учениях задействованы 4 тыс. человек и более 500 единиц техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
19.10.2021
ОДКБ сообщила о старте сразу трех учений в Таджикистане на фоне ситуации в Афганистане
30.08.2021
ОДКБ проведет осенью маневры с участием нескольких тысяч военных на фоне ситуации в Афганистане
22.10.2019
Белорусские военные участвуют в учениях "Нерушимое братство-2019"
02.10.2019
Острые углы Шелкового пути
13.04.2015
Первый замначальника Генштаба ВС РФ принял участие в очередном заседании Военного комитета ОДКБ
06.03.2015
Заместитель министра обороны России Анатолий Антонов встретился с журналистами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 18:28
  • 4
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 19.10 17:40
  • 54
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 19.10 17:35
  • 15
Новый ПЗРК повышенной дальности начали разрабатывать в России
  • 19.10 15:21
  • 57
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 19.10 15:09
  • 71
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 19.10 13:58
  • 1
Ракеты Су-57 разнесут любой натовский корабль в клочья
  • 19.10 13:53
  • 6
ВМС США выложили фото БПК "Адмирал Трибуц" с борта эсминца Chafee
  • 19.10 10:27
  • 10
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 19.10 10:18
  • 397
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 19.10 07:47
  • 5
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 19.10 00:00
  • 1
Шойгу посетил вновь открытый в этом году Омский кадетский корпус
  • 18.10 20:16
  • 4
Mitsubishi SpaceJet окончательно умер
  • 18.10 19:55
  • 1
На юге России прошли учения БАРС с ракетно-пулеметными тачанками
  • 18.10 18:38
  • 1
Источник: корвет и подлодки Тихоокеанского флота зашли в Коломбо для пополнения запасов
  • 18.10 18:34
  • 2
Выведено из эллинга морское специальное судно проекта 14400