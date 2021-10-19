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Российская газета

ОДКБ увеличила число военных на учениях рядом с афганской границей

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Источник изображения: Павел Бедняков / РИА Новости

Руководство стран-членов ОДБК увеличило число участников масштабных учений на двух полигонах на юге Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"4 тысячи человек и более 500 единиц техники примут участие в специальных учениях "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и совместном учении "Взаимодействие-2021", проводимых в Таджикистане в рамках оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2021". На полигонах "Момирак" и "Харбмайдон" группировка коллективных сил ОДКБ будет отрабатывать задачи по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства - члена Организации боевиков международных террористических организаций", - рассказал пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович.

Учения начались сегодня в 8 утра по московскому времени.


Тимофей Борисов

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