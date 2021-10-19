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Российская газета

Несколько вариантов новой БМП представили в США

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Источник изображения: rg.ru

В США продемонстрировали разработки компаний-участников нового конкурса армии США на перспективную боевую машину пехоты по программе Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV). Тендер закончился 21 апреля 2021 года. Предложения представили семь компаний, отобрали пять.

Как пишет неофициальный блог Центра АСТ, эти материалы показали на проходившей в Вашингтоне с 11 по 13 октября 2021 года ежегодной выставке-конференции Ассоциации армии США AUSA-2021. Выбранным участникам предоставят контракты на 26,6 миллиона долларов каждому на разработку проектов машин.

Основные требования к новой машине: живучесть - на первом месте, подвижность - на втором. Это стало сигналом к значительному увеличению массы для новой БМП. Кроме того, машина должна быть оснащена опционально обитаемым боевым модулем с 50-мм автоматической пушкой ХМ913. В обитаемом исполнении машина должна иметь экипаж из двух человек, размещенный в корпусе, и десант из шести человек. БМП должна иметь комплекс активной защиты.

Компании представили проекты. Они разные. Во втором квартале 2023 года армия США отберет трех конкурентов из пяти, которые получат государственное финансирование для доработки своих конструкций и постройки реальных рабочих прототипов к июлю 2025 года.

Потом проведут сравнительные испытания этих прототипов на полигоне, они продлятся до июля 2026 года. После этого в январе 2027-го выберут одного победителя. Новую БМП запустят в предсерийное производство в четвертом квартале этого же года, и к сентябрю 2028-го должен быть поставлен первый батальонный комплект OMFV. Полномасштабное серийное производство планируют начать во втором квартале 2030 года.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
М-91
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