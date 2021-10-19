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Газета.ru

"Сейчас драка будет". Что известно о конфликте в учебном центре спецназа

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Источник изображения: Александр Кряжев/РИА "Новости"

Росгвардия опровергла драку на испытаниях краповых беретов

Журналисты сообщили, что во время испытаний спецназа на получение краповых беретов кандидаты из Чечни хитрили и проходили часть дистанции на машинах. Других бойцов и судей это возмутило, чеченцев отстранили, в дело пошли кулаки. По одним данным, инцидент произошел в Ставрополье, по другим - в Грозном. В Росгвардии заявили, что никакой драки не было. В ветеранской организации пообещали во всем разобраться.

Вечером 17 октября Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором, по данным издания, запечатлен конфликт во время испытаний спецназовцев на получение крапового берета.

На кадрах видна большая группа - несколько десятков человек - мужчин, которые кричат. Голос за кадром говорит: "сейчас драка будет", к мужчинам подъезжает черный внедорожник. На других кадрах видны мужчины в униформе, в бронежилетах и, в том числе, краповых беретах.

По информации Baza и других Telegram-каналов, конфликт произошел между русскими и чеченскими бойцами спецназа 604-го центра спецназначения "Витязь" в Ставропольском крае. Во время испытания на получение крапового берета и прохождения дистанции бойцов из южной республики подхватывали друзья на машинах и довозили практически до финишной ленточки. Русских бойцов возмутила столь нечестная конкуренция, между ними и чеченцами завязалась драка.

Как пишут СМИ, сначала судьи отстранили хитривших спецназовцев, однако через несколько дней им все же выдали краповые береты. В знак протеста другие участники испытаний решили не носить такие же береты, а надевать вместо них форменные кепки.

Как пишет Readovka инцидент произошел в учебном центре "Тамбукан". Разнимать и успокаивать бойцов приехал лично глава управления сил спецназначения Росгвардии генерал Игорь Семиляк. По Telegram-каналам также разошлись скриншоты сообщений в мессенджерах, в котором бойцы 604-го центра спецназа обсуждают отказ от краповых беретов в качестве протеста.

Кроме того, о конфликте в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Он рассказал, что на одном из участков, где проходил марш-бросок, судьи и другие бойцы увидели, что чеченских участников подвозят на машинах. Другие же участники проходили контрольный участок на своих ногах в соответствии с установленными правилами испытаний. Судьи также зафиксировали и другие ошибки со стороны чеченцев, в частности, при выполнении альп-штурма.

"После чего судьями соревнований было принято решение о снятии со сдачи на берет участников из Чечни, в результате чего произошла драка, в которой не остались в стороне и рядовые бойцы, вставшие на сторону старших боевых комрадов", - рассказал Коц. Однако, по его словам, спорное испытание проходило не в Ставрополье, а в Грозном, куда российские инструкторы приехали принимать экзамены у местных кандидатов на краповый берет.

Президент Ассоциации «Братство Краповых беретов», член правления Союза ветеранов подразделений антитеррора Сергей Лысюк попросил в связи с инцидентом не распространять "громкие лозунги и эмоции" в социальных сетях.

"Нужно спокойно и детально во всем разобраться. Этим будут заниматься главные советы «Краповых беретов» войск и военнослужащих запаса. По итогу дадим объективную оценку всему произошедшему", - сообщил ветеран.

В социальных сетях пользователи сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров дарит из специального фонда по миллиону рублей каждому сдавшему на краповый берет жителю республики. Поэтому, возможно, чеченцы и пытались смухлевать во время испытаний.

В то же время в Росгвардии опровергли факт конфликта во время испытаний. "В данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил сильнейший, с чем команду победителя мы поздравляем", - заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Он подчеркнул, что бойцы спецподразделений не снимают краповые береты ни перед врагом, ни в знак несогласия, поскольку этот головной убор является символом доблести и чести.


Михаил Котляр

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