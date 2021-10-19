Завершена поставка вертолетов S-70i "Блэк Хок" ВВС Филиппин

ЦАМТО, 18 октября. По информации филиппинского новостного агентства PNA, 13 октября на авиабазе ВВС Филиппин "Кларк" в Пампанге состоялась церемония приемки очередной партии многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок".

В мероприятии приняли участие министр национальной обороны Делфин Лорензана и командующий ВВС Филиппин генерал-лейтенант Аллен Паредес.

Как заявлено, пять новых вертолетов "Блэк Хок" позволят ВВС Филиппин лучше обеспечивать перевозки и поисково-спасательные операции в любое время суток. После прибытия новой партии общее количество доставленных на Филиппины S-70i "Блэк Хок" увеличилось до 16 ед. Таким образом, поставка вертолетов полностью завершена с опережением графика.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВВС Филиппин 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" разработки компании Sikorsky был подписан в апреле 2019 года в рамках межправительственного соглашения с Польшей. Закупка реализована в рамках второго этапа программы модернизации Вооруженных сил Филиппин ("Горизонт-2"). Стоимость продажи составила около 11,5 млрд. филип. песо (241,46 млн. долл.). Вертолеты для ВВС Филиппин были собраны на польском предприятии PZL Mielec, являющемся подразделением Sikorsky.

Заказанные вертолеты S-70i предназначены для перевозки войск и грузов, снабжения, медицинской эвакуации, воздушной разведки, ограниченной непосредственной авиационной поддержки, проведения поисково-спасательных операций, поддержки операции по оказанию помощи пострадавшим при стихийных бедствиях.

Первые шесть S-70i были доставлены на Филиппины в ноябре 2020 года. Они вошли в состав 205-го тактического вертолетного крыла. Еще пять вертолетов были доставлены воздушным путем на борту самолета Ан-124 в июне 2021 года. Один из шести S-70i первой партии разбился 24 июня 2021 года во время ночных учений.

S-70i приобретены вместо "Белл-412EPI", контракт на поставку которых ВВС Филиппин аннулировали. Новые вертолеты заменят устаревшие UH-1. Планируется, что полной готовности к боевому применению парк "Блэк Хок" достигнет в 2023 году.

Одновременно стало известно, что 10 вертолетов UH-1D, приобретенных в 2013-2014 гг. у американской компании Rice Aircraft Services Inc. в качестве временного решения для удовлетворения потребностей ВВС Филиппин, были списаны, поскольку выполнили свои задачи.