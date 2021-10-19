Сухопутные войска оснащаются средствами связи Единой системы управления тактического звена

ЦАМТО, 18 октября. Сухопутные войска оснащаются современными средствами связи и автоматизации Единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), которая позволяет обеспечить управление войсками и оружием в близком к реальному режиме времени.

В соединениях и воинских частях организованно активное применение поставленных средств автоматизации во всех мероприятиях боевой подготовки.

Комплектами ЕСУ ТЗ уже оснащено четыре соединения СВ, а до конца года поступят еще два комплекта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.