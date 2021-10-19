В Турции допустили закупку истребителей Су-35 и Су-57, если США заморозят продажу F-16

ЦАМТО, 18 октября. Турция может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57, если США заморозят продажу F-16 вслед за F-35. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Как сообщил ранее "РИА Новости" директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев, Россия вести переговоры с турецкой стороной по истребителям Су-35 и Су-57, если Анкара примет решение об их покупке.

"Если процесс (продажа США F-16 и их модернизация – ред.) не принесет результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход", – сказал И.Демир в эфире телеканала Kanal 7.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству новейших истребителей F-35.

Как напоминает агентство, ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы производства F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более 1 тыс. компонентов для них. Как ранее заявил "РИА Новости" министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, Анкара продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.