ОАК не останавливает строительство самолетов Ил-112В и Ил-114 на время расследования катастрофы в Кубинке

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Строительство опытных образцов военно-транспортных самолетов Ил-112В и пассажирских Ил-114 не останавливается, несмотря на расследование произошедшего в августе крушения Ил-112В, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Сейчас в Луховицах идет сборка второго опытного Ил-114-300. В производстве в Воронеже два опытных образца Ил-112. Изготовление планеров самолетов мы не останавливаем", - заявил Слюсарь в интервью газете "Ведомости".

"Идет работа комиссии по расследованию происшествия. Получим результаты - станет более понятным дальнейший график реализации программы и необходимые действия по минимизации рисков", - сказал глава ОАК.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что из-за катастрофы серийные поставки Ил-112В и Ил-114 начнутся позже запланированного 2023 года.

Ожидалось, что в 2021 году Минобороны РФ получит первые два Ил-112В для последующих госиспытаний, а с 2023 года начнутся уже серийные поставки. Серийные поставки Ил-114 также были запланированы на 2023 год.

17 августа в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье разбился единственный летный образец нового транспортника Ил-112В. Катастрофа произошла при заходе на посадку во время тренировочного полета перед форумом "Армия-2021". Погибли все три члена экипажа.

Крушению Ил-112В предшествовало возгорание правого двигателя. Аналогичные двигатели (турбовинтовые ТВ7-117СТ разработки "ОДК-Климов" госкорпорации "Ростех") установлены на пассажирском Ил-114-300, который пока также проходит испытания. По данным ОАК, испытательные полеты Ил-114 приостановлены до выяснения причин крушения Ил-112В.