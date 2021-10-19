ОАК рассчитывает построить единый конструкторский центр на территории КБ Сухого в Москве

Речь о слиянии всех авиационных КБ не идет

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Конструкторский центр, объединяющий все авиастроительные КБ, должен быть построен через три-четыре года на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Мы находимся на предварительной стадии, прорабатываем вопросы проектирования. Пока на этапе концепта, но планируем уже в этом году стартануть, перейти к активной фазе. Всего проект должен занять максимум три-четыре года", - заявил Слюсарь в интервью газете "Ведомости".

По его словам, речь идет "о современном, высотном, стеклянном, оборудованном, красивом, удобном здании" площадью порядка 200 000 кв. метров.

"Мы выбрали историческое место на Ленинградке, на территории КБ Сухого. Через забор - КБ Микояна, недалеко через дорогу - "Ильюшин". Эта территория вполне позволяет расположить конструкторов, работающих в наших московских КБ. У нас уже есть предложения по концепции комплекса, подходу. Помимо рабочего пространства для конструкторов там предполагается расположить стенды, всю необходимую инфраструктуру, социальные объекты (фитнес, зону отдыха и др.) - вплоть до музея авиации", - сказал глава ОАК.

Он подчеркнул, что речь идет не о слиянии всех КБ - только о единой штаб-квартире для всех московских конструкторов.

"Это инфраструктурный проект, направленный на улучшение условий работы конструкторов и инженеров наших КБ. Хотим построить для них здание-офис, современное, в котором им было бы комфортно и удобно работать. С необходимым оборудованием, с единой информационной системой, с инфраструктурой, о которой я говорил, которая в интересах всех КБ будет создана. Это не объединение КБ как процесс слияния организационных структур, а создание условий для их творческой и комфортной работы в одном месте", - сказал Слюсарь.

Он отметил, что параллельно продолжается корпоративная трансформация ОАК по четырем дивизионам - гражданскому, оперативно-тактическому (военному), транспортному, стратегическому и специальному.