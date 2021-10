Одна из солнечных батарей запущенного 16 октября к Юпитеру зонда Lucy раскрылась не полностью - NASA

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Одна из солнечных панелей зонда Lucy, запущенного для исследования Троянских астероидов недалеко от Юпитера, не смогла зафиксироваться в состоянии полного раскрытия, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Две солнечные панели Lucy раскрылись, обе вырабатывают электроэнергию и заряжают батарею. Но в то время как одна из панелей была зафиксирована (в состоянии полного раскрытия - ИФ), по нашей информации, другая панель зафиксировалась не до конца", - говорится в сообщении в блоге на сайте NASA.

"Все подсистемы работают нормально. Lucy может продолжать свою работу, безопасности и состоянию зонда ничего не угрожает. Команда анализирует данные с космического аппарата, чтобы оценить ситуацию и определить меры, необходимые для полного раскрытия солнечной панели", - отметили в космическом управлении.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance со стартовой площадки SLC-41 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде 16 октября в 05:34 по времени Восточного побережья США (в 12:34 мск).

После выхода на орбиту на зонде благополучно раскрылись солнечные панели, которые начали питать энергией системы аппарата. С зондом установлена связь.

Космический аппарат весом 1,5 тонны будет изучать две крупные группы Троянских астероидов, которые могут дать сведения о начальном периоде формирования и эволюции планет Солнечной системы.

"Это уникальная возможность для открытий, поскольку мы будем исследовать далекое прошлое нашей Солнечной системы", - сказал научный сотрудник проекта Lucy в NASA Том Стэтлер.

Астероиды находятся в первозданном состоянии с начала формирования Солнечной системы 4,5 млрд лет назад. Lucy совершит серию пролетов на максимально близком расстоянии от астероидов в целях изучения геологии, химии и физики этих тел Солнечной системы.

Миссия аппарата длиной 6,3 млрд км продлится 12 лет. Lucy будет проводить исследования лишь во время сближений с астероидами. Вся его научная нагрузка состоит из средств дистанционных наблюдений. Никаких спускаемых модулей и заборов грунта не предполагается. Научные инструменты зонда позволят получить детальные снимки поверхности астероидов, определить их массу, свойства и состав поверхностного слоя, включая наличие водяного льда и органических веществ.

Первый пролёт аппарата мимо Троянского астероида, который находится на той же орбите, что и Юпитер, ожидается 20 апреля 2025 года, а последний - в 2033 году. Всего зонд в ходе серии пролетов изучит восемь астероидов.

Стоимость миссии оценивается в $981 млн.

Аппарат получил название Lucy в честь женской особи рода австралопитеков, скелет которой был обнаружен в ноябре 1974 года в Эфиопии. Этот предок человека после находки был назван "Люси" в честь песни группы Beatles - Lucy in the Sky with Diamonds ("Люси на небесах в алмазах"). Находка дала уникальное представление об эволюции человека.