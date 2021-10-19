Штирлиц объявился в Париже

Российский шпион проник в Министерство обороны Франции в 2017 году.

Об этом заявил бывший глава Главного управления внешней безопасности страны (DGSE) Бернар Бажоле в интервью телеканалу France 5.

По его словам, он передал информацию о «русском кроте» руководству страны.

«В самом деле, когда я был генеральным директором DGSE, я довел это до сведения властей», — сказал Бажоле в ответ на просьбу прокомментировать информацию о работе российского шпиона во французском оборонном ведомстве. Экс-глава разведки дал интервью в рамках документального фильма о президенте России «Путин, хозяин игры».

Он отметил, что французским властям по-прежнему необходимо обращать внимание на шпионаж со стороны иностранных государств: «В предыдущие годы мы говорили: все кончено, после холодной войны нам больше не нужно тратить свое время на шпионов, которых больше нет, приоритетом являются дела терроризма. Но, тем не менее, мы хорошо видим, что шпионская деятельность вообще не прекратилась».

О «русском кроте» в 2018 году сообщал и портал Mediapart, пишет Dailystorm. По его данным, «крота» из канцелярии министра обороны Жан-Ива Ле Дриана завербовал сотрудник ГРУ. Ле Дриан возглавлял оборонное ведомство в 2012-2017 годах, Бажоле был главой внешней разведки в 2013-2017 годах.