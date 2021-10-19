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Армия США сходит с ума

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны США опубликовало на днях новый отчет, посвященный случаям суицида среди американских военнослужащих.

В нем приводится статистика за второй квартал 2021 года, которая свидетельствует, что число самоубийств в армии по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 46%. 

Данные, которые озвучило Управление по предотвращению самоубийств министерства обороны США (DSPO), следующие: с начала апреля по конец июня 2021 года было зарегистрировано 139 суицидов среди военных. На действительной службе – 99, среди резервистов – 14 и в Национальной гвардии 26 человек свели счеты с жизнью.

Помимо того, что это больше, чем в прошлом году. Этот показатель также более чем вдвое превышает число погибших от COVID-19 в вооруженных силах. Их официально – 58. И если судить по предыдущим отчетам, ситуация ухудшается год от года.

Так, например, с 2013 по 2018 г. частота самоубийств на 100 тыс. военнослужащих, согласно статистике Пентагона, поднялась с 18,5 до 24,8 человека в годовом исчислении. В среднем число суицидов среди всех сотрудников американского Министерства обороны растет ежегодно на 5-6%.

Считалось, что в 2020 был печальный рекорд – с собой покончили 580 военных. Но он вполне может быть побит.

Как отметила директор DSPO Кэрин Орвис, в текущем году «уровень самоубийств на действительной службе составил 28,7 на 100 тысяч, что является самым высоким показателем с 2008 года, когда он составлял 16,9 на 100 тысяч».

При этом, как выясняется, кончают с собой чаще всего мужчины (95%), белые (81%), возрастной категории – до 30 лет (67%) и те, кто прошли через боевые действия (57%).

Между тем, говорит «Свободная пресса», специалисты не дают пока однозначного ответа, что провоцирует такое количество самоубийств в армии США. Новый руководитель оборонного ведомства Ллойд Остин на недавнем брифинге лишь констатировал, что ситуация продолжает развиваться в негативном плане. Правда, заверил одновременно, что Минобороны удвоит усилия по предотвращению самоубийств солдат и примет меры, нацеленные на обеспечение комфортных условий для обращения военнослужащих за психологической помощью. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
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