Глава Пентагона прибыл с официальным визитом в Грузию

Глава Пентагон Ллойд Остин в понедельник, 18 октября, прибыл с официальным визитом в Грузию. После прилета он заявил, что США готовы содействовать укреплении ее обороноспособности.

«США привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействию ее евроатлантической интеграции, и я с нетерпением ожидаю встреч здесь», — написал Остин на своей странице в Twitter.

Ранее, 17 октября, в американском военном ведомстве заявляли о готовности США принять Грузию и Украину в НАТО. Для этого Остин призовет эти страны сделать необходимые для членства в альянсе изменения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подчеркнул, что вступление в объединение Грузии и Украины произойдет не в скором времени.

О готовности страны вступить в Североатлантический альянс, в частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 сентября, однако прямого ответа от США касательно членства в организации не получил.