В Японском море завершились совместные учения России и Китая "Морское взаимодействие"

Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота ВМФ России во время совместных российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие – 2021" в Японском море.

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики "Морское взаимодействие-2021" завершились в Японском море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

"В ходе практических этапов учения в морских полигонах боевой подготовки корабли двух стран отработали задачи по противоминной обороне кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по макетам плавающих мин. В эпизоде по уничтожению корабля условного противника российские и китайские моряки провели артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту-мишени", - говорится в сообщении.

В рамках тренировки по противовоздушной обороне отряда корабли противодействовали многофункциональным истребителям Су-30СМ армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и вертолётам морской авиации Тихоокеанского флота. Моряки России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи.

На завершающем этапе учений "Морское взаимодействие-2021" корабли ВМФ России и ВМС НОАК при поддержке самолетов противолодочной авиации вместе нашли и блокировали субмарину "противника". Лётчики палубных вертолётов имитировали посадку на корабли союзников, отработав зависание над вертолётными площадками.

Всего в ходе учений моряки РФ и КНР выполнили более 20 различных боевых упражнений.

Перейти в фотобанк

"Морское взаимодействие-2021" прошло в Японском море с 14 по 17 октября. ВМФ России на нём был представлен боевыми кораблями и судами обеспечения ТОФ: большим противолодочным кораблём "Адмирал Пантелеев", корветами проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.

От ВМС Народно-освободительной армии Китая были задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

Впервые военно-морские маневры с участием флотов РФ и КНР прошли в августе 2005 года в Жёлтом море. Тогда они были частью крупномасштабных военных учений "Мирная миссия – 2005", организованных под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. С 2012 года вне рамок ШОС проводятся ежегодные специализированные военно-морские учения "Морское взаимодействие", направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море. В 2020 году учения не проводились из-за пандемии коронавируса.