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РИА Новости

Глава "НПО машиностроения" Леонов: срок службы ракет "Стилет" продлили до 2023 года

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На пусковой площадке №175 Российских ракетных войск стратегического назначения (РВСН) космодрома "Байконур" перед пуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-18 "Стилет"
На пусковой площадке №175 Российских ракетных войск стратегического назначения (РВСН) космодрома "Байконур" перед пуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-18 "Стилет".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Казак

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Срок службы межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ "Стилет" (по договору СНВ - РС-18Б, по классификации НАТО - SS-19 mod.2 Stiletto) продлен как минимум до 2023 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор и конструктор "ВПК "НПО машиностроения", член регионального совета московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Алексей Леонов.

Ракеты УР-100Н УТТХ поступили на вооружение в 1979 году. Последние носители этого типа были поставлены российским военным в 1985 году. Изначально гарантированный срок службы ракет был определен в 10 лет, то есть ракеты должны были быть списаны еще в 1995 году. Тем не менее, Минобороны регулярно заказывает проведение работ по продлению сроков службы стратегических носителей.

"Ракеты УР-100Н УТТХ уже имеют наиболее длительные сроки нахождения на боевом дежурстве. На сегодняшний день эти сроки продлены свыше 37 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН. По итогам этих мероприятий год за годом мы продлеваем срок эксплуатации ракет. На 2022 год эти работы также запланированы", - сказал Леонов.

Он подчеркнул, что задача по обеспечению столь длительной эксплуатации комплекса при сохранении боевых и технических характеристик решена впервые в мире. Для этого потребовалось реализовать множество научных исследований и опытно-конструкторских работ, объединенных в единую комплексную программу.

"В частности, регулярно определяются запасы прочности силовых конструкций, тщательно проверяется состояние топливных баков, анализируется состояние компонентов ракетного топлива, проводятся ускоренные испытания в климатических камерах, обеспечивающих эквивалентные воздействия параметров окружающей среды на конструкции узлов и агрегатов комплекса", - сказала глава "НПО Машиностроения".

В апреле Леонов заявлял журналистам, что в настоящее время идет плановая замена МБР УР-100Н УТТХ на ракетные комплексы "Ярс". На тот момент из 150 ракет оставалось 50. Данные МБР являются носителями гиперзвуковых блоков "Авангард", в дальнейшем их носителями станут новые МБР "Сармат".

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Россия
Продукция
РС-18
РС-24 Ярс
Сармат МБР
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