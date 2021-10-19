Пересильд раскрыла подробности съемок фильма на МКС

Российская актриса Юлия Пересильд, вернувшаяся 17 октября с Международной космической станции (МКС), раскрыла детали съемок фильма «Вызов» в космосе. Об этом она рассказала RT.

Пересильд отметила, слова «сложно» или «тяжело» не подходят для того, чтобы описать происходившее, потому что все, что ни делалось, все делалось на грани человеческих возможностей. Актриса подчеркнула, что боялась физически не справиться со съемками в космосе. Члены съемочные группы не космонавты, которые на протяжении десяти лет готовились к полету, а люди противоположной профессии, прошедшие подготовку за четыре месяца, объяснила она. «Все было на грани: кажется, что уже не можешь, но еще усилие — и всё получается», — рассказала актриса.

При этом Пересильд добавила, что им удалось сделать больше, чем изначально планировалась в рамках экспедиции.

Ранее космонавт Антон Шкаплеров сообщил, что в российском сегменте МКС необходимо провести уборку после съемок фильма «Вызов». По словам Шкаплерова, в настоящее время в российском сегменте царит беспорядок. «Сейчас будем уборкой заниматься. Две недели ничего не убиралось. Бардак на российском сегменте», — рассказал космонавт, подчеркнув, что работы ему и его коллегам сегодня хватает. Также Шкаплеров добавил, что в целом на МКС «стало посвободнее».

Утром 17 октября киноэкипаж, в который входят космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18». 19 октября команда даст первую пресс-конференцию.

Экипаж прибыл на МКС 5 октября для съемок. По сюжету фильма девушка-врач летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.

Марина Совина