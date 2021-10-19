В чем особенности похожего на БТР редкого броневика КамАЗ-63969 "Тайфун-К"

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В настоящее время КамАЗ-63969 является не слишком распространенным представителем семейства "Тайфун-К". Внешне он очень напоминает трехосный бронетранспортер. Его характерной особенностью является своеобразная рубка водителя с бронестеклами.

Чтобы попасть в отделение управления с правой стороны имеется откидывающийся вниз люк со ступенями. Для посадки и высадки военнослужащих в корме - еще один люк.

В соответствии с современными требованиями этот бронетранспортер снабжен солидной противоминной защитой, также он может выдерживать обстрел из 14,5-мм пулеметов КПВ.

Полная масса - 20000 кг. Мощность двигателя - 450 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 105 км/ч. Запас хода по топливу -1200 км. Интервал рабочих температур: от -50 до +50 градусов Цельсия.

На седьмом Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" впервые была продемонстрирована машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9. Сообщалось, что "девятка" способна в автоматическом режиме распознавать более 3 тыс. химвеществ. При этом скорость движения по пересеченной местности составляет от 5 до 20 км/ч, на дорогах - от 20 до 50 км/ч.

Разведчик имеет специальный беспилотник, ведущий наблюдение на расстоянии до 25000 м.

Принятие на вооружение РХМ-9 существенно повысит возможности войск РХБЗ.

Лев Романов