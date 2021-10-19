Войти
Вестник Мордовии

В чем особенности похожего на БТР редкого броневика КамАЗ-63969 "Тайфун-К"

1033
0
0

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В настоящее время КамАЗ-63969 является не слишком распространенным представителем семейства "Тайфун-К". Внешне он очень напоминает трехосный бронетранспортер. Его характерной особенностью является своеобразная рубка водителя с бронестеклами.

Чтобы попасть в отделение управления с правой стороны имеется откидывающийся вниз люк со ступенями. Для посадки и высадки военнослужащих в корме - еще один люк.

В соответствии с современными требованиями этот бронетранспортер снабжен солидной противоминной защитой, также он может выдерживать обстрел из 14,5-мм пулеметов КПВ.

Полная масса - 20000 кг. Мощность двигателя - 450 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 105 км/ч. Запас хода по топливу -1200 км. Интервал рабочих температур: от -50 до +50 градусов Цельсия.

На седьмом Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" впервые была продемонстрирована машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9. Сообщалось, что "девятка" способна в автоматическом режиме распознавать более 3 тыс. химвеществ. При этом скорость движения по пересеченной местности составляет от 5 до 20 км/ч, на дорогах - от 20 до 50 км/ч.

Разведчик имеет специальный беспилотник, ведущий наблюдение на расстоянии до 25000 м.

Принятие на вооружение РХМ-9 существенно повысит возможности войск РХБЗ.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Тайфун-К
Компании
КАМАЗ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Тайфун
ЯО
Похожие новости
01.09.2021
«Пенициллин», лекарство от агрессии
27.08.2021
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2021"
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
04.07.2019
Денис Мантуров: С-500 "Прометей" готова к серийному производству
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 18:28
  • 4
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 19.10 17:40
  • 54
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 19.10 17:35
  • 15
Новый ПЗРК повышенной дальности начали разрабатывать в России
  • 19.10 15:21
  • 57
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 19.10 15:09
  • 71
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 19.10 13:58
  • 1
Ракеты Су-57 разнесут любой натовский корабль в клочья
  • 19.10 13:53
  • 6
ВМС США выложили фото БПК "Адмирал Трибуц" с борта эсминца Chafee
  • 19.10 10:27
  • 10
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 19.10 10:18
  • 397
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 19.10 07:47
  • 5
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 19.10 00:00
  • 1
Шойгу посетил вновь открытый в этом году Омский кадетский корпус
  • 18.10 20:16
  • 4
Mitsubishi SpaceJet окончательно умер
  • 18.10 19:55
  • 1
На юге России прошли учения БАРС с ракетно-пулеметными тачанками
  • 18.10 18:38
  • 1
Источник: корвет и подлодки Тихоокеанского флота зашли в Коломбо для пополнения запасов
  • 18.10 18:34
  • 2
Выведено из эллинга морское специальное судно проекта 14400