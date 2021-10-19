В ЦПК заявили об усовершенствовании подготовки к полетам после экспедиции киноэкипажа

После завершения анализа полета Пересильд и Шипенко эксперимент по ускоренной подготовке к полетам на орбиту можно будет считать успешным, отметил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Анализ полета актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко займет около трех недель. По его результатам методика подготовки к космическим экспедициям может быть усовершенствована, сообщил ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов.

"Обычно у нас около трех недель уходит на анализ выполнения программы полета и формирования таких отчетов", - сказал Харламов.

По словам начальника ЦПК, после завершения анализа эксперимент по ускоренной подготовке к полетам на орбиту можно будет считать успешным. "Эксперимент будет считаться завершенным, когда будет проведен послеполетный анализ, сделаем какие-то выводы, наметим мероприятия по совершенствованию методик подготовки и выполнению аналогичных экспериментов, когда экипаж проведет послеполетный разбор. Тогда можно будет сказать, что эксперимент успешный и мы продолжаем работу в этом направлении", - пояснил он.