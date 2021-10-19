Войска Южного военного округа в Крыму уничтожили группы "боевиков" на учениях

Вертолеты Ми-8 и Ка-52 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму.

В учениях принимают участие около 8 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Мотострелки Южного военного округа уничтожили группы условных бандформирований в ходе масштабного учения войск округа, сообщили в пресс-службе ЮВО. Мероприятие прошло на полигоне Опук в Крыму.

"Условные бандформирования проникли на территорию республики с целью проведения терактов и дестабилизации обстановки в других регионах Южного федерального округа. Силами мотострелковых подразделений армейского корпуса при поддержке тактического воздушного десанта боевики были блокированы. Совместно с тактическими группами родов войск бандгруппы были уничтожены", - говорится в сообщении.

Кроме того, войска произвели высадку при помощи авиации Южного военного округа. "Около 20 вертолетов Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Южного военного округа обеспечили высадку мотострелковых подразделений соединения береговой обороны Черноморского флота", - уточнили в пресс-службе.

Командно-штабные учения стартовали 13 октября на полигонах Южного военного округа. В мероприятии также примут участие подразделения военных баз Южного военного округа, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего в учениях с объединениями и соединениями Южного военного округа планируется задействовать около 8 тыс. человек, до 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения. Одной из задач учений является проверка готовности войск на юго-западном стратегическом направлении.