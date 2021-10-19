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Интерфакс-АВН

ОДКБ проведет маневры в Таджикистане с учетом возможного худшего варианта развития обстановки на афганской границе

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Анатолий Сидоров
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Куденко

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проводит 18-23 октября маневры в Таджикистане с учетом возможных негативных сценариев развития обстановки в Афганистане, сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Конечно, при разработке замысла учения мы просто обязаны были учесть возможные варианты развития событий на таджикско-афганской границы. Мы надеемся, что, рассматривая самый худший вариант в ходе учения, мы не придем к нему в реальной жизни", - сказал он.

"Серьезная особенность этого учения в том, что оно проводится на полигоне в непосредственной близости от таджикско-афганской границы, причем в столь неспокойный период времени, когда весь мир обеспокоен ситуацией на границах Афганистана, и в частности на таджикско-афганской границе", - сказал Сидоров.

В октябре в Таджикистане пройдут три учения ОДКБ: сил материально-технического обеспечения "Эшелон-2021", разведки "Поиск-2021", сил оперативного реагирования "Взаимодействие-2021".

Учения состоятся на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Сидоров ранее заявил, что маневры в Таджикистане станут этапом оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2021". Всего в этом стратегическом учении задействуют более 5 тыс. военнослужащих. Завершающий этап оперативно-стратегического учения состоится на территории России.

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