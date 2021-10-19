Бей до дна: российские порты защитят подводные роботы

Устройства для охоты на диверсантов-ныряльщиков уже проходят испытания

За морскими диверсантами будут охотиться подводные роботы — российский ВМФ проводит испытания морских беспилотных аппаратов. Устройства способны эффективно мониторить обстановку под водой и обнаруживать противника на подступах к охраняемым объектам, сообщили источники «Известий» в Минобороны. Используются такие роботы и при осмотре судов, кораблей и подводных сооружений, а также при поиске мин. Эксперты считают, что использование подводных дронов радикально повысит защиту как военно-морских баз, так и гражданских объектов.

Найдут всех

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, первые аппараты уже проходят проверку в составе частей и подразделений противодиверсионных сил и средств (ПДСС). По итогам работ будет принято решение о принятии дронов на вооружение. По словам собеседников издания, подводные роботы могут действовать как по команде оператора, так и полностью в автономном режиме в заранее заданном районе.

В настоящее время отряды ПДСС входят в состав всех четырех флотов, а также Каспийской военной флотилии. В Сирии «люди-лягушки», как еще называют бойцов ПДСС, отвечают за охрану пункта материально-технического обеспечения в Тартусе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин Источник изображения: iz.ru

Роботизированные системы всегда были важны с точки противоминной защиты и вскрытия систем обнаружения противника, в том числе подводных лодок, рассказал «Известиям» Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров.

— Флот всегда нуждался в таких средствах, поэтому поступление роботизированных систем, которые могут освещать обстановку, необходимо, — отметил эксперт. — Мины как в руках боевых пловцов, так и в качестве элементов, которые могут быть оставлены подводными дронами, сегодня представляют наибольшую опасность. Она во все времена была максимальной, но сейчас, когда мины оснащаются современными электронными системами, они стали очень большой угрозой. Так что переоценить значение развития роботизированных систем просто невозможно. Этим надо заниматься.

По словам адмирала, сложно сравнить, насколько подводные роботы и боевые водолазы опасны друг для друга.

— Но системы освещения обстановки, в том числе на наличие диверсионных сил, незаменимы, — добавил он. — Роботизированные аппараты и сами имеют диверсионный потенциал, и могут служить средством борьбы с такой угрозой.

Учения по борьбе с диверсантами в военно-морских базах проводятся регулярно. Последние из них прошли в октябре этого года на Тихоокеанском флоте. В ходе маневров пловцы отряда противодиверсионных сил провели осмотр мест базирования кораблей и судов в Авачинской бухте на Камчатке. Они искали установленные условным противником подводные мины на подводных частях кораблей и на инфраструктурных объектах. Подводные спецназовцы, вооруженные подводными пистолетами СПП-1 и автоматами АПС, действовали «двойками-связками», прикрывая друг друга.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Источник изображения: iz.ru

В прибрежной зоне бойцы отряда искали вероятные базы и тайники разведывательных групп условного противника. Для обеспечения водолазных спусков и быстрого перемещения по акватории использовались противодиверсионные катера типа «Грачонок» и быстроходные лодки БЛ-680.

В это же время подразделение ПДСС Каспийской флотилии отрабатывало уничтожение боевых пловцов условного противника под водой, проведя стрельбы с применением ручных гранатометов. В ходе этих учений из состава отряда противодиверсионных сил было задействовано более 30 военнослужащих, а также скоростные катера «Раптор». Помимо них в маневрах приняло участие специальное и роботизированное оборудование для слежения за подводной обстановкой.

Вооружены и опасны

Бойцы ПДСС хорошо вооружены. Подразделения получают способные развивать до 80 км/ч и действовать даже в шторм катера типа «Грачонок» и «Раптор». На них может быть установлена многофункциональная система, которая в режиме реального времени создает 3D-модели морского дна и позволяет увидеть под водой небольшие предметы. Сравнивая картинки через определенный период времени, она дает возможность распознать водолазов-диверсантов, а также замаскированные мины и беспилотники.

Также у подразделений ПДСС есть беспилотные летательные аппараты «Тахион». Установленное на них оборудование позволяет обнаруживать вражеских боевых пловцов на глубине в несколько метров.

Сами подводные пловцы вооружены двухсредными автоматами АПС, АДС и пистолетами СПП-1, с помощью которых можно уничтожать противника под водой и на суше. Специальный реактивный гранатометный комплекс ДП-61 «Дуэль» позволяет глушить ныряльщиков на глубине.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин Источник изображения: iz.ru

Бойцов обучают приемам рукопашного боя под водой с использованием холодного оружия. Их часто прикомандировывают к боевым кораблям для их безопасности во время дальних походов, при нахождении в портах иностранных государств и на стоянках на незащищенных рейдах.

Ранее «Известия» сообщали, что на военно-морских базах установят гидроакустическую противодиверсионную систему ДИАБАС. С ее помощью можно отслеживать подводные объекты, находящиеся в пределах охраняемой акватории или на подступах к ней. Система видит боевых пловцов противника, буксировщики и подводные беспилотники.

Комплекс состоит из гидрофонов и контейнера, в котором оборудованы рабочие места для операторов, отслеживающих обстановку в акватории.

ДИАБАС в режиме онлайн выдает целеуказания бойцам противодиверсионного спецназа, охраняющим объект. Для того чтобы правильно выбрать тактику борьбы с диверсантами, система проводит их классификацию и определяет техническое оснащение пловцов. Комплекс с высокой точностью может отличить диверсантов от подводных беспилотников и даже указать точное количество пловцов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

Система ДИАБАС мобильна — контейнер можно погрузить на грузовой автомобиль и перевезти в другое место. Обнаружить его при перевозке и во время работы невозможно — он ничем не отличается от гражданских для перевозки грузов.

ВМФ уделяет особое внимание подготовке специалистов противодиверсионных подразделений. Несколько лет назад были закуплены мобильные тренажеры для водолазов — они предназначены для профессиональных тренировок по подводной, горной, десантной, огневой и антипиратской подготовке. Тренажеры перевозятся в специальных контейнерах железнодорожным или автотранспортом, что позволяет их быстро и скрытно перевезти на новое место.

Роман Крецул