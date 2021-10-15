Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США

Сотни боевых самолетов, в том числе способных нести атомное оружие, десантные корабли новейшего типа – вот лишь немногое из того, что грозит задействовать Пекин для решения «проблемы двух Китаев». На Тайване, которому с помощью США 70 лет удается сохранять военный паритет с КНР, теперь опасаются высадки десанта. Станет ли неизбежной атака на «непотопляемый авианосец» США?

Тайбэй и Вашингтон своими действиями приближают "судный день" в решении тайваньской проблемы. С таким предупреждением выступила в среду пекинская газета "Хуаньцю шибао", отражающая мнение влиятельных военно-политических кругов КНР. "Раскольнические власти Тайваня продолжают искать поддержку, включая военную, со стороны США, с целью помешать национальному воссоединению Китая", – пишет издание на первой полосе. По его мнению, надежды на мирное решение проблемы "резко сократились".

Представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил в среду: "Учения НОАК (Народно-освободительной армии Китая) направлены против сепаратистских движений, выступающих за "независимость Тайваня", а также против вмешательства внешних сил".

Вашингтон ответил устами пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. США обеспокоены провокационной военной деятельностью Китая и продолжат помогать Тайваню, заверил Кирби. Он добавил, что действия Пекина "увеличивают риск просчетов в оценках". Китай, по мнению США, должен "прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление" на остров.

Как напоминает ТАСС, Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение от "красных" в гражданской войне. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

В последние дни миру пришлось вспомнить о проблеме "двух Китаев". В понедельник НОАК провела учения с отработкой высадки на берег. В маневрах приняли участие штурмовые группы, саперы и десантные корабли, сообщило гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на источники среди китайских военных. Отработка десанта проходила в южной части провинции Фуцзянь, лежащей через пролив – напротив "мятежного" острова, ее география схожа с тайваньской. От материка остров отделен Тайваньским проливом, который в самом узком месте не превышает 130 километров.

С начала октября близ воздушных границ Тайваня в общей сложности побывали почти 150 китайских военных самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики H-6, способные нести ядерное оружие, отмечало РИА "Новости".

По ту сторону пролива в ответ зазвучали алармистские заявления. Глава военного ведомства Китайской республики (как официально именует себя Тайвань) Цю Гочжень заявил: к 2025 году армия материкового Китая будет полностью готова к вторжению на остров. По его оценке, к этому сроку баланс сил в проливе окончательно сместится в пользу НОАК, в том числе в силу того, что состав ВМФ КНР поступят универсальные десантные корабли проекта 075. К настоящему моменту один корабль подобного класса – "Хайнань" – уже заступил на дежурство в Южном флоте КНР, второй спущен со стапелей и проходит ходовые испытания, а третий строится.

Как известно, армия непризнанной Китайской республики оснащена самой современной американской техникой – в первую очередь это силы ПВО-ПРО и ВВС. Благодаря этому, небольшому острову долгие десятилетия удавалось сохранять военный баланс сил, несмотря на явный перевес армии материкового Китая в численности личного состава. Однако в последние годы, на фоне быстрой модернизации авиации, флота и ракетных войск НОАК, баланс сил начал меняться в пользу материка.

Еще летом председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что центральное правительство предпримет решительные меры для ликвидации сепаратизма на Тайване. Покровители острова в лице администрации Джо Байдена в ответ лишь пообещали укреплять связи с Тайванем во всех сферах сотрудничества, несмотря на протесты Китая.

"Это самая тревожная ситуация более чем за 40 лет, с тех пор, как я поступил на военную службу,

– констатировал Цю Гочжень, выступая в парламенте непризнанной республики. – Небольшая небрежность или просчет могут спровоцировать кризис. Компартия Китая уже имеет возможности для вторжения на Тайвань, но нет повода. Кроме того, НОАК опасается высоких потерь. Мы сделаем все возможное для защиты от угрозы, хотя стремимся к мирному сосуществованию с КНР".

"Происходящее воспринимается на острове как очень серьезная угроза, – поделился с газетой ВЗГЛЯД работающий в Москве тайваньский бизнесмен. – Ведь китайские истребители в эти дни каждый день вторгаются в наше небо – в так называемую воздушную зону обороной идентификации (ADIZ). Тенденция вызывает беспокойство среди рядовых жителей острова. Многие возмущены тем, что Китай военной силой угрожает нашей демократии. Но в целом ясно, что ход развития событий зависит от отношений, от конкуренции между США и Китаем".

Собеседник выразил надежду, что Россия не допустит вооруженного столкновения в Тайваньском проливе. "Потому что иначе возникнет проблема мирового масштаба", – подчеркнул житель частично признанной республики.

Опасения островитян не беспочвенны, отметил военный эксперт, китаист Василий Кашин. "Китайские военные корабли проекта 075 действительно позволят атаковать Тайвань с океана, – указал аналитик. – Это очень крупные универсальные десантные корабли. По своему размеру и емкости они превосходят корабли европейской постройки – знакомые россиянам "Мистрали", и сравнимы с крупными американскими кораблями: водоизмещение около 40 тысяч тонн, большое количество перевозимых морских вертолетов и пехотинцев". По оценке Кашина, вместе с авианосцами, которые появились у Китая, эти десантные корабли позволяют атаковать побережье Тайваня не только с запада, со стороны материка – это направление с 1949 года укрепляется военными, но и с востока, со стороны океана, где защита намного слабее. "Теперь придется раздергивать силы обороны для защиты всего побережья, и тайваньцам это действительно очень не нравится", – указал Кашин.

Президент непризнанной республики Цай Инвэнь в понедельник попыталась разрядить ситуацию, заявив, что "будет стремиться к ослаблению напряженности с Пекином", но предупредила, что Тайвань при этом "не склонит голову". Отметим, что с точки зрения Пекина госпожа Цай как раз и возглавляет те самые "сепаратистские силы", которые намерена сокрушить армия КНР. Демократическая прогрессивная партия (ДПП), которую представляет Цай, ратует за провозглашение независимой "Тайваньской республики", отдельной от материкового Китая, в то время как оппозиция в лице Гоминьдана ратует за воссоединение разделенной родины – правда, не сразу, а в будущем.

Замдиректора института Дальнего Востока РАН Андрей Островский полагает, что Пекин пустит в ход армию лишь в крайнем случае. "Китай надеется на стратегию экономического присоединения Тайваня и начнет военную операцию в одном-единственном случае: если Тайбэй объявит о независимости. Запад, конечно, ответит санкциями, но Китай – самостоятельное государство, которое мало зависит от внешних рынков".

Однако расслабляться политикам в Тайбэе не приходится. Как считают Шошана и Стивен Брайены из Еврейского политического центра (США),

"Китай понял, что для завоевания Тайваня ему потребуется серьезно улучшить и флот, и авиацию,

заполучить хорошо защищенные десантные суда и найти способ уничтожить американские авианосцы. И эти проблемы Китай решил". В итоге способ удалось найти – те "самые корабли типа 075 со сплошной палубой". Они могут перевозить пехоту, вертолеты, бронетехнику и "ракеты, способные уничтожать авианосцы", подчеркивают специалисты JPC.

Цю Гочжень не просто так говорит о возможном вторжении в 2025 году, отметил Кашин. В 2024 году на острове пройдут выборы президента. Если на этих выборах победят сепаратисты, вероятность вторжения станет весьма высокой. "У Пекина была стратегия воссоединения с Тайванем, которая основывалась на экономической привязке, расширении контактов во всех сферах, поддержке оппозиционных сил, – пояснил Кашин. – На практике китайцы привязали остров экономически, но политически – не получается. Последние несколько лет на Тайване доминируют силы, которые выступают за сепаратизм, за уход от Китая. В частности, – ДПП. Она одержала победу на выборах 2016 года и еще более убедительную победу на президентских выборах 2020 года".

Что касается баланса сил, то он давно уже сместился в сторону Китая, и присоединить остров Пекин мог бы уже сейчас, но это все равно очень рискованная операция с военной точки зрения, полагает Кашин: "Таких масштабных операций не проводилось как минимум с высадки американцев в Инчхоне во время войны в Корее. Или даже с момента знаменитой высадки в Нормандии".

Николай Васильев, Ростислав Зубков