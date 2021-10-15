Оборона на дальних орбитах

Обеспечение безопасности в космическом пространстве – главный вектор развития Космических войск

На современном этапе развития Вооруженных сил Российской Федерации гарантом безопасности нашего государства в космическом пространстве являются Воздушно-космические силы и входящие в их состав Космические войска. При этом ключевая роль отводится именно Космическим войскам, осуществляющим контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии, ведение разведки космического пространства, осуществление запусков ракет космического назначения с выведением полезной нагрузки в околоземное космическое пространство, а также управление отечественной орбитальной группировкой космических аппаратов на этапе орбитального полета.

Тенденция ведущих мировых держав по активному освоению космического пространства, стремление к созданию многоспутниковых группировок, активная позиция отдельных стран по милитаризации космоса диктует нам необходимость модернизации существующих и создание новых более совершенных средств обеспечения безопасности Российской Федерации в космосе и из космоса.

Основным оперативным объединением в составе Космических войск является 15-я армия Воздушно-космических сил особого назначения (15-я армия ВКС ОсН), в состав которой входят воинские части, расположенные от Калининградской области до Камчатского края, от Воркуты до Евпатории, и организационно сведенные в три соединения – Главный центр предупреждения о ракетном нападении, Главный центр разведки космической обстановки и Главный испытательный космический центр МО РФ имени Г.С. Титова.

В соответствии с Государственной программой вооружения на период до 2027 года развитие и совершенствование средств 15-й армии ВКС ОсН проходит по трем основным направлениям: развитие системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН); развитие системы контроля космического пространства (СККП); развитие космических систем и комплексов военного и двойного назначения.

В настоящее время система ПРН включает в себя командные пункты и расположенные по периметру Российской Федерации радиолокационные станции надгоризонтного обнаружения, обеспечивающие двухдиапазонное сплошное радиолокационное поле вокруг границ Российской Федерации, а также орбитальную группировку космических аппаратов, и осуществляет контроль стартов баллистических ракет и ракет космического назначения со всех ракетоопасных районов и направлений непрерывно и круглосуточно, в реальном масштабе времени.

Доля современных образцов вооружения в системе ПРН составляет более 70%, в рамках Государственной программы вооружения на период до 2027 года этот процент будет только увеличиваться за счет создания новых и глубокой модернизации существующих станций. На боевом дежурстве в составе СПРН находятся семь новейших радиолокационных станций (РЛС) высокой заводской готовности (ВЗГ) «Воронеж» различных диапазонов длин волн, а также три РЛС типа «Дарьял», «Днепр» и «Волга», проходящих плановую модернизацию без вывода из боевого режима работы.

Продолжается наращивание орбитальной группировки космических аппаратов СПРН, которая уже в существующем составе успешно решает задачи по контролю районов старта баллистических ракет в Северном полушарии. В рамках дальнейшего развития СПРН идет строительство трех РЛС ВЗГ типа «Воронеж» в Мурманской области, Республике Коми и Республике Крым. Продолжается работа по повышению точностных характеристик системы, расширению ее функциональных возможностей по обнаружению различных классов баллистических ракет от оперативно-тактических до межконтинентальных.

Что касается преимуществ новых станций, то в первую очередь хочу отметить, что РЛС типа «Воронеж» могут быть легко и быстро построены, а также модернизированы в процессе эксплуатации. В этом заключается существенное их отличие от РЛС предыдущих поколений, имевших жесткую архитектуру, при которой конструкция формировалась в процессе разработки и практически не менялась до конца эксплуатации.

РЛС «Воронеж» современнее, экономичнее, можно сказать, интеллектуальнее и технологичнее. Современную РЛС не зря называют РЛС высокой заводской готовности, ее можно сравнить с эдаким конструктором, элементы которого изготавливаются по блочно-модульной архитектуре, и на объекте остается только собрать их в нужном порядке. Это позволяет при необходимости значительно увеличить информационно-технические характеристики РЛС. Прежние станции характеризовались большими, если не сказать огромными, размерами и чрезвычайно высоким энергопотреблением. У РЛС ВЗГ энергопотребление снизилось в четыре-пять раз, также уменьшились размеры технологической площадки, на которой возводится станция. При этом тактико-технические характеристики современных РЛС не ухудшились по сравнению с прежними, а по некоторым параметрам существенно возросли.

Создание новых объектов Системы ПРН ведется высокими темпами. Для сравнения: РЛС предыдущего поколения возводились более 10 лет. Теперь же строительство новых станций от закладки фундамента до постановки их на боевое дежурство составляет около трех лет. В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает модернизацию ряда РЛС ВЗГ, несущих боевое дежурство в Краснодарском крае, Иркутской области, и создание в Ленинградской области и Дальневосточном федеральном округе новых средств, обладающих повышенными характеристиками и помехоустойчивостью.

Ввод в эксплуатацию этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения. Наряду с созданием перспективных средств предупреждения о ракетном нападении, наращиваются возможности по разведке космической обстановки системой ККП.

Из 160 космических аппаратов на орбите более 70% находятся под управлением ГИКЦ МО имени Г.С. Титова. Фото с сайта www.roscosmos.ru

СККП является составной частью системы воздушно-космической обороны России и имеет свои особенности. Это сложная территориально-распределенная информационно-телекоммуникационная система, основанная на собственных специализированных средствах и взаимодействующих средствах организаций, Российской академии наук, министерств и ведомств, предназначенная для непрерывной и глобальной оценки космической обстановки как в мирное, так и в военное время.

Основными задачами СККП являются непрерывный анализ космической обстановки, ведение Главного каталога космических объектов, выявление фактов возможного опасного сближения отечественных космических аппаратов с космическими объектами.

Глобальный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве позволяют обеспечивать радиолокационные средства СПРН, а также собственные радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства СККП, расположенные в Московском регионе, Алтайском крае, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкесской республике и Республике Таджикистан.

В рамках развития СККП спланировано создание сети специализированных комплексов радиотехнического контроля, ряда радиолокационных станции ККП и оптико-электронных комплексов нового поколения в Республике Коми, на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму.

С вводом в строй перспективных средств ККП15-я армия ВКС ОсН существенно повысит свои боевые возможности по глобальному контролю околоземного космического пространства.

Что касается отечественной орбитальной группировки космических аппаратов, сегодня она переживает процесс стремительного совершенствования и обновления. В составе орбитальной группировки КА России находится более 160 космических аппаратов, из которых более 70% находятся на управлении Главного испытательного космического центра МО РФ имени Г.С. Титова. На околоземных орбитах функционируют космические системы и комплексы навигации, связи, топогеодезического и метеорологического назначения, дистанционного зондирования Земли и мониторинга обстановки на ее поверхности, а также научного назначения.

С целью развития орбитальной группировки космических аппаратов России осуществляется развертывание новейших космических систем и комплексов связи, дистанционного зондирования земли, а также навигационных космических аппаратов нового поколения системы ГЛОНАСС. Развитие системы ГЛОНАСС предусматривает постепенную замену существующих навигационных КА «Глонасс-М» на КА «Глонасс-К» и «Глонасс-К2» на отечественной элементной компонентной базе с увеличенными сроками активного существования и уменьшенной массой. В перспективе планируется постепенный переход орбитальных космических систем и комплексов на малоразмерные космические аппараты, расширение их функциональных возможностей, дальнейшее увеличение срока активного существования и улучшение других параметров.

Вслед за совершенствованием отечественной орбитальной группировки космических аппаратов проводится совершенствование наземного автоматизированного комплекса управления по нескольким направлениям: унификация командно-измерительных систем; переход на отдельные необитаемые средства с дистанционным управлением; совершенствование каналов связи и передачи данных; создание мобильных средств управления, перебазируемых средств управления в контейнерном исполнении и другие направления.

Развитие сил и средств обеспечения безопасности нашей страны в космосе и из космоса происходит на фоне санкционной политики против Российской Федерации, что на начальном этапе создавало некоторые трудности в реализации намеченных целей. Вместе с тем в настоящее время мы успешно с этими трудностями справляемся, стремительно развиваем отечественное производство техники космического назначения, практически полностью перекрываем потребности современной практики. Можно с уверенностью сказать, что Космические войска и Воздушно-космические силы гарантированно обеспечивают защиту Российской Федерации в космосе и из космоса.

Андрей Ревенок

Андрей Владимирович Ревенок – генерал-майор, начальник штаба – первый заместитель командующего 15-й армией Воздушно-космических сил особого назначения.