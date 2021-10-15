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ТАСС

Рогозин заявил, что 2022 году с Восточного запланировано не меньше пусков, чем в 2021 году

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Роскосмос продолжит осуществлять коммерческие запуски с космодрома

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 14 октября. / ТАСС/. Роскосмос в 2022 году продолжит осуществлять коммерческие запуски с космодрома Восточный, их количество будет таким же, как и в 2021 году - около пяти. Об этом в четверг сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"По [космодрому] Восточный в 2022 году примерно то же самое - такое же количество пусков [что и в 2021 году]. Мы активно ведем программу по коммерческому заказчику, которого вы знаете и, самое главное, у нас будет такой важный для всей отрасли пуск - летом в удобное баллистическое "окно" [будет осуществлена] миссия "Луна-25", - сказал Рогозин.

В 2021 году с Восточного было произведено пять пусков ракеты "Союз-2.1б" - 25 марта, 26 апреля, 28 мая, 1 июля и 14 октября. Это рекордное количество пусков в течение года с момента начала работы космодрома.

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи города Циолковского (возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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