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ТАСС

Рогозин сообщил о завершении сборки аппарата для миссии "Луна-25"

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Автоматическая станция "Луна-25"
Автоматическая станция "Луна-25".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Роскосмос работает над определением новой даты для пуска

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 14 октября. / ТАСС/. Космический аппарат для осуществления миссии "Луна-25" собран и готовится к пуску с космодрома Восточный в Амурской области. Роскосмос работает над определением новой даты, которая перенесена с мая на июль, сообщил в четверг журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Аппарат собран, проводится дополнительная проверка, испытания. Просто мы выбираем наиболее удобные маршруты баллистические <…> мы посчитали, в целом, можно лететь и с мая месяца, но баллистики просят сделать [запуск] в середине июля. Поэтому дату скоро продлят, мы спокойно подойдем к этому запуску", - сказал Рогозин. Он отметил, что лунная миссия будет осуществлена впервые за 46 лет.

"Он [старт] очень важен для нас, потому что впервые за 46 лет мы выходим на лунную орбиту, и потом на посадку на Южный полюс Луны, который важен для наших ученых - они уверены в наличии там водяного льда. Водяной лед - это вода, это кислород, это топливо, это, по сути дела, все необходимые и достаточные условия для обеспечения создания долговременной научной базы, в том числе, возможно, обитаемой. Поэтому первый аппарат будет направлен туда и именно он должен подтвердить правильно выбранную точку", - заключил Рогозин.

У России есть собственная лунная программа: первая для нашей страны со времен Советского Союза лунная миссия планируется на 2022 год ("Луна-25"), миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи города Циолковского (возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года.

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Россия
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Ангара
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
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