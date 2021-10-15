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ТАСС

На космодроме Восточный начинаются работы по переходу с керосина на нафтил

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, это даст дополнительные энергетические и другие эксплуатационные преимущества

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 14 октября. / ТАСС/. Работы по переходу космодрома Восточный в Амурской области на новое топливо нафтил начнутся с пятницы. Такое решение было принято во время заседания Государственной комиссии в четверг, сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"На [заседании] Государственной комиссии отметили необходимость начала буквально с завтрашнего дня работы по переходу космодрома Восточный на использование нового топлива - с керосина на нафтил, - что даст дополнительные энергетические и другие эксплуатационные преимущества. Мы сейчас спокойно работу завершим до Нового года. Это связано с тем, чтобы обеспечить все виды мер безопасности стартовиков и технологов при работе с топливной системой, а со следующего года войдем в ритмичные пуски", - сообщил Рогозин.

Он отметил, что до конца года запусков с космодрома Восточный не будет. С начала года с Восточного было произведено пять пусков ракеты "Союз-2.1б" - 25 марта, 26 апреля, 28 мая, 1 июля и 14 октября.

"Миссия закончилась успешно, в настоящее время идет работа с разгонным блоком - он сводится с орбиты, необходим импульс для его штатного затопления в зоне Тихого океана. Работы на сегодняшний день закончены, здесь на Восточном завершена работа", - сказал Рогозин.

Ракета "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный в 12:40 мск в четверг. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличится до 358.

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года.

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Великобритания
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Ангара
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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