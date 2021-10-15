От снаряда до цифры

У многих отечественных боеприпасов нет аналогов в мире. Фото с сайта www.mil.ru.

Почему ударный потенциал армии виртуализировался

Изобилие различного рода снарядов на складах со времен Союза, как можно предположить, становится не таким заметным. И отечественный ОПК предпринимает усилия для того, чтобы убыль восполнить. Главным образом – качественно.

ОБМАН ВЫСОКОТОЧКИ

Завод «Пластмасс» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» в 2023 году запустит новый комплекс по сборке боеприпасов. Боеприпасов очень разных: к корабельным боевым орудиям, танковым и полевым пушкам, артиллерийским установкам калибров 100–152 мм. Объем производства специзделий вырастет в полтора раза. Планируется организовать так называемое безлюдное производство, вывести персонал из опасных зон.

Неправильно будет представлять себе только традиционный боеприпас времен, скажем, Второй мировой войны. Сегодня подобного рода изделия, хотя и преследуют одну цель – уничтожение противника, конструктивно очень различны. Другие у них и способы доставки.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) разработал новый аэрозольный боеприпас 3ВД35. Изделие предназначено для индивидуальной защиты техники от высокоточного оружия с системами наведения лазерной, оптической и тепловой, чего во время той войны, конечно, не было и в помине.

При возникновении угрозы защитный боеприпас выстреливается в направлении, откуда идет атака противника, и создает завесу аэрозольных помех. Они «обманывают» системы наведения высокоточных боеприпасов противника. Особенно важно, что защита есть и от атак в наиболее уязвимую верхнюю полусферу, где меньше толщина брони и часто нет динамической или противокумулятивной защиты.

3ВД35 защищает технику от высокоточных авиационных средств поражения, барражирующих боеприпасов, от ракет ПТРК третьего поколения, включая Javelin. Калибр боеприпаса 76 мм, длина – 290 мм, вес – 1,8 кг. Может применяться при температуре от -50 до +55 градусов. 3ВД35 уже принят на вооружение Российской армии.

Холдинг «Технодинамика» даже создал интеллектуальный тренажер, обучающий производству и ремонту боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в виртуальной реальности (VR). Оборудование уже используют на заводе-разработчике.

VR-система точно воспроизводит рабочие процессы, характер работы со специальными инструментами и даже особенности материалов. В VR-комплект входит шлем виртуальной реальности, перчатки и контроллеры – датчики движения рук.

Для создания новых боеприпасов внедряются суперкомпьютерные технологии и цифровые двойники. Так поступил, в частности, НИМИ им. Бахирева холдинга «Технодинамика». В ходе виртуальных исследований специалисты просчитали основные характеристики выстрела: разгон в стволе, внешнюю баллистику, бронепробитие. Новые технологии существенно снизят количество натурных испытаний, сроки работ.

Первоначально ученые НИМИ им. Бахирева применили упомянутые технологии при разработке суперкомпьютерного двойника кумулятивного танкового снаряда «Двойник-КС». Результаты испытаний на полигоне показали высокую идентичность моделирования. После этого стали создавать цифровых двойников. В 2021 году НИМИ совместно с «Ростехом» разработали Стратегию по цифровой трансформации всех оборонных предприятий холдинга.

В этом году институт планирует создать цифровые двойники для осколочно-фугасных танковых снарядов. Подготовлены рабочие материалы для новой НИОКР «Двойник-ОФС».

СЕТКА ДЛЯ БЕСПИЛОТНИКА

Применение снарядов сегодня все больше увязывают с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). В частности, серийные ударные дроны «Орион» («Иноходец») компании «Кронштадт» оснастят новыми боеприпасами калибра 50 кг. Их экспериментальные образцы проходят испытания. Ведутся работы по созданию изделия калибра 100 кг, более дешевых корректируемых авиационных бомб.

Ударные возможности «Ориона» возрастут и за счет оснащения управляемыми ракетами «Вихрь-1М» производства концерна «Калашников». Они способны поражать цели на расстоянии до 10 км. «Орион» оборудован тремя точками подвески авиационного вооружения – две под консолями крыла и одна под фюзеляжем. Максимальная масса боевой нагрузки – 200 кг. Сегодня при продаже БЛА за рубеж в стоимость могут включаться и боеприпасы.

Продолжая тему беспилотников, нельзя не сказать о специальном гранатометном боеприпасе с сетью для поражения и захвата БЛА. Он разработан в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. Боеприпас содержит метательную и боевую части. Боевая часть состоит из отдельных поражающих элементов внутри корпуса боеприпаса и поражающих сегментов, скрепленных между собой гибкими элементами, образующими сеть.

Для сохранности, компактного размещения и направленного раскрытия сети после выстрела внутри корпуса снаряда имеется защитный металлический контейнер в форме цилиндра.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАМИКАДЗЕ

Полноценной заменой разведывательным БПЛА с близкими летно-техническими характеристиками способен стать барражирующий боеприпас (ББ). Его идея предлагает создание «беспилотника-камикадзе».

В отличие от беспилотников-разведчиков, барражирующий боеприпас способен не только выявить цель, но и самостоятельно поразить ее. Это резко сокращает время на уничтожение заданного объекта, в отличие от традиционных подходов с применением специализированных систем и комплексов.

Израильская корпорация IAI поставляет за рубеж барражирующие боеприпасы Harop. Он может летать и изучать местность автономно либо работать по командам оператора.

Harop несет осколочно-фугасную 23-килограммовую боевую часть. По массе и мощности она соответствует 155-мм стандартным снарядам НАТО и может сравниться с некоторыми ракетами воздух-земля. Барражирующий боеприпас имеет очевидные преимущества перед снарядами и ракетами. Это, в частности, возможность прекращения атаки или перенацеливания во время полета. Такие БПЛА становятся универсальными не только с точки зрения задач, но и по способам базирования.

Армия Индии приобрела 120 израильских барражирующих боеприпасов SkyStriker компании Elbit Systems. Китай провел испытания по запуску роя барражирующих боеприпасов (ББ). В Поднебесной их называют «БЛА-камикадзе». В другом масштабном эксперименте участвовали уже 200 аппаратов. Рой беспилотников будет представлять все более серьезную проблему для вооруженных сил противника в будущих конфликтах.

БЕССИЛИЕ РЭБ

Наиболее широк диапазон выпускаемых боеприпасов у концерна «Техмаш». На его счету более 50 различных изделий. Среди них многофункциональная неуправляемая ракета повышенной эффективности С-13Б. Она объединила в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного (НАР) вооружения.

С-13Б имеет бетонобойную боевую часть повышенного могущества. Предназначена для применения серийными и перспективными самолетами оперативно-тактической и морской авиации для поражения самолетов в железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос аэродромов, других прочных целей, легкоуязвимой техники и живой силы на открытой местности. Переключаемый блок инициирования ракеты позволяет получать мгновенный и с двумя замедлениями подрыв боевой части.

Авиационная ракета С-13Б способна насквозь пробить до 6 м грунта или 1 м железобетона, засыпанный грунтом на толщину 2–3 м. Может разрушить до 20 кв. м взлетно-посадочной полосы.

«Техмаш» планирует начать разработку противопожарных бомб. Облик перспективного авиационного средства пожаротушения будет определен в 2022 году.

Но, пожалуй, самая необычная новинка «Техмаша» – новый программно-аналитический комплекс для «умных» боеприпасов. Комплекс позволит повысить точность поражения целей в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы.

Особенность комплекса – новая система радиоэлектронной защиты. Она позволяет получить подробную информацию о целях в условиях активных помех с изменяющейся интенсивностью. Новое изделие РЭБ предназначено для использования в высокоточных боеприпасах оборонительных и наступательных систем вооружений.

Боеприпасы с функцией искусственного интеллекта, к коим относится новинка, – наиболее эффективные средства поражения в условиях современного боя. Новый комплекс сводит к нулю эффективность работы средств РЭБ.

От «Техмаша» не отстают другие гранды отечественного ОПК. В НПО «СПЛАВ» им. Ганичева для инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» разработали два кассетных боеприпаса с функцией самоликвидации. Оба снаряжены противопехотными и противотанковыми минами. Состоялись первые поставки «Земледелия» в войска.

Новые, причем неуязвимые, снаряды получили «Искандеры». Это уникальные аэробаллистические ракеты, выполненные по стелс-технологии. Боеприпас может выполнять сложнейшие маневры и уходить от противоракет противника. Новый боеприпас имеет радиопоглощающее покрытие, он способен поражать цели на расстоянии до 500 км.

По мнению части экспертов, новый боеприпас – развитие ракеты 9М723: просто поработали с формой корпуса и носовой частью, применили новые материалы.

КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО?

Может быть, кому-то это узнать будет в новинку, но сначала создается патрон к стрелковому оружию, а уже на его основании – различные образцы. И никак не наоборот. Это касается и специальных боеприпасов, разработкой которых занимается упомянутый ЦНИИТОЧМАШ.

Конструкция специального патрона и пули к нему куда сложнее, чем обычного, массового. Это различие отчетливо проявляется при проектировании боеприпасов для подводного оружия.

С этой целью создали патрон с обычным пороховым зарядом, но с пулей другой формы. Плотность водной среды примерно в 800 раз больше плотности воздуха. Чтобы стабилизировать пулю при движении в воде (в воздухе стабилизация достигается либо вращением, либо оперением), ее сделали удлиненной.

Носик водной пули определенным образом затупили. При движении в водной среде вокруг пули образуется водный пузырь – каверна, она смыкается в хвостовой части. Сила сопротивления воды, действующая на головную часть пули, образовывает опрокидывающий момент, а сила сопротивления воды, действующая на заднюю часть, стабилизирует пулю.

Еще одно направление усилий ЦНИИТОЧМАШ – бесшумное оружие (когда скорость пули меньше скорости звука). В частности, его производят с глушителями для спецназа («Вал», «Винторез»). Но звук создается не только вследствие прохождения пулей звуковой волны, но и из-за истечения пороховых газов за дульный срез. Его приглушают и за счет патрона, не используя глушителя. Выстрел получается бесшумным. Пример – патрон СП16 под пистолет ПСС-2.

Экспортный потенциал российских боеприпасов довольно высок. Особое внимание зарубежные покупатели уделяют 125-мм боеприпасам для танков Т-72 и Т-90 различных модификаций, 122- и 300-мм реактивным снарядам для РСЗО «Град» и «Смерч», 30-мм патронам к автоматическим пушкам БМП-2 и БМП-3 и авиационным пушкам, гранатометным выстрелам, авиационным бомбам и ракетам. Многим нашим снарядным разработкам нет аналогов в мире.

Есть надежда, что в перечне экспортных изделий появятся и отечественные барражирующие боеприпасы.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.