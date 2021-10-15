Defense Express (Украина): ТРК «Точка-У» вновь отработали нанесение ударов вблизи Крыма

На Украине продолжают бряцать оружием, явно не понимая, что милитаристские угрозы в адрес России, лишь в очередной раз демонстрируют отказ Киева от выполнения минских соглашений. Проведение маневров с участием ракетных комплексов на границе с Крымом и вовсе выглядит очевидной угрозой безопасности на европейском континенте.

Артиллерийские и ракетные подразделения, которые подчинены Командованию объединенных сил ВСУ, продолжают совершенствовать навыки и демонстрируют готовность к отражению нападения агрессора.

Экипажи ТРК "Точка-У", подчинены Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины и несут боевое дежурство на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу совершили марш-бросок, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели.

Соответствующие тренировки по нанесению условных ударов, как отметила пресс-служба командования ООС, прошли на одном из полигонов в Херсонской области в условиях, максимально приближенных к боевым.

По словам командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время тактико-специальных учений расчеты тактических ракетных комплексов "Точка-У" продемонстрировали умелые действия по подготовке исходных данных для ракетных стрельб, переходу комплексов из походного положения в боевое, а также перегрузку ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

"Подразделение быстро вышло в район боевого применения и осуществило топографическую привязку перед проведением одиночных и групповых пусков по местам сосредоточения воздушного и морского десанта условного противника", - отметил Сергей Наев.

По словам командующего, для выхода из-под возможного удара, военные изменили позиционный район и осуществили условные пуски по ракетным комплексам, аэродромам, защищенным объектам и командным пунктам.

Также отмечается, что боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Напомним, похожая задача неподалеку от Крыма несколько недель назад была отработана и расчетами 220 мм реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган".

Стоит добавить, что аналогичные учения неподалеку от административной границы с временно оккупированной территории АР Крым расчетами ТРК "Точка-У" и РСЗО БМ-27 "Ураган" ВСУ также проводились в апреле этого года.