Непобедимое оружие Сергея Непобедимого

К 100-летию со дня рождения генерального конструктора Конструкторского бюро машиностроения

Генконструктор Валерий Кашин с большим уважением относится к наследию своего наставника Сергея Непобедимого. Фото АО «НПК «КБМ»

На счету Сергея Павловича Непобедимого 28 комплексов управляемого ракетного вооружения различного назначения. Нынешний генеральный конструктор АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», Герой Труда Российской Федерации, близкий соратник, коллега, ученик Сергея Павловича Валерий КАШИН рассказал в беседе с журналистом Вероникой УШАКОВОЙ о вкладе этого человека в создание не имеющих аналогов систем вооружения и об их значении для Российской армии.

– Валерий Михайлович, в чем феномен Сергея Павловича Непобедимого?

– В широком спектре разработок, которые он создал. Мало примеров, когда один человек охватил столь широкую гамму. На счету Непобедимого комплексы для Сухопутных войск, войск ПВО, РВСН, ВВС. Каждый из них – новое слово в науке и технике.

Под руководством Непобедимого Конструкторское бюро машиностроения – пожалуй, единственное в стране – вело разработку сразу по четырем направлениям: тактические и оперативно-тактические, противотанковые, переносные зенитные ракетные комплексы, комплексы активной защиты объектов. Это тактические ракетные комплексы «Точка» и «Точка-У», оперативно-тактический комплекс «Ока», противотанковые «Шмель», Малютка», «Штурм-В» и «Штурм-С», переносные зенитные «Стрела-2», «Стрела-2М», «Стрела-3», «Игла-1», «Игла», комплекс активной зашиты «Арена» и др. Каждое из изделий на своем этапе было лучшим на планете, уникальным и с непревзойденными характеристиками.

Уникальность Сергея Павловича – в сплаве качеств. Это был великий человек. Конструктор до мозга костей. Человек, который мог объединить людей, заразить своей идеей. Тысячи людей, десятки КБ и заводов, объединенные в единую кооперацию под началом Непобедимого, шли к единой цели, трудились самоотверженно.

Ко всему, что делал Сергей Павлович, можно применить эпитет «впервые». Первые противотанковый и переносной зенитный ракетные комплексы в Советской армии. Первая в мире сверхзвуковая противотанковая управляемая ракета. Первые в СССР высокоточные мобильные твердотопливные тактический и оперативно-тактический ракетные комплексы.

В 1971 году министр оборонной промышленности Сергей Алексеевич Зверев предложил Непобедимому стать заместителем по ракетной технике. Очень обиделся, когда Сергей Павлович отказался. До этого были предложения построить карьеру по комсомольской и партийной линии. Но Непобедимый раз и навсегда выбрал путь конструктора и не сошел с этого пути. Конструирование – это была его любовь, его жизнь.

– Считается, что любимыми детищами Сергея Павловича были первый ПЗРК «Стрела-2» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока». Это так?

– Да. Благодаря «Стреле-2» он доказал свое право быть главным конструктором предприятия. Основатель КБМ Борис Иванович Шавырин ушел из жизни скоропостижно. Он видел в Непобедимом своего преемника. Но никто не ожидал, что взять ответственность за судьбу предприятия и направление по созданию сразу нескольких типов вооружения Сергею Павловичу придется так скоро. Ему было только 44 года. И доверия Дмитрия Федоровича Устинова он добился не сразу, в течение трех лет состоял в негласном статусе исполняющего обязанности. Только после сдачи на вооружение абсолютно фантастического ракетного комплекса, который с плеча миниатюрной ракетой сбивал огромный самолет, заслужил авторитет и звание Героя Социалистического Труда.

Советский ПЗРК задумали Б.И. Шавырин и профессор А.А. Красовский из Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского. В 1959 году они подготовили письмо на имя Устинова с обоснованием необходимости разработки такого вооружения. Доработкой «Стрелы-2» с 1965 по 1969 год занимался Непобедимый. Ему единственному в стране удалось сделать комплекс, который стрелял с плеча.

Часто пишут, что первыми в разработке вооружения данного класса были американцы. Но архивные данные говорят о другом: идея обеим сторонам пришла в голову одновременно, разработки шли параллельно. А вот их результат разнился. В первом же бою – 19 августа 1969 года во время арабо-израильской войны – три «Стрелы-2» уничтожили три самолета А-4 Skyhawk. А «Ред Ай» показал себя слабо.

До сих пор КБМ остается единственным предприятием в России – разработчиком данного вооружения. Да и во всем мире только две страны являются разработчиками ПЗРК: Россия и США. Образцы вооружения, созданные еще в некоторых странах, скопированы в основном с российских ПЗРК, но по характеристикам они значительно хуже.

Ну а ТРК «Точка», «Точка-У», ОТРК «Ока» – это вообще был прорыв. До их появления в СССР были и тактические, и оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы с очень хорошими характеристиками для своего времени. Их достоинствами были мощность, дальность действия. Но подготовка к пуску проходила длительное время при поднятых вверх ракетах, из-за чего комплекс было легко обнаружить. Требовались большое количество расчета, несколько машин, которые готовили ракету к пуску. Топливо было ядовитым, люди работали в защитной одежде.

Ракета «Точка» работала на твердом топливе, и эксплуатировать ее стало на порядок легче. А самое главное – ей обеспечили высокую мобильность, точность и скрытность подготовки к пуску. Непобедимый и его коллектив справились с этой проблемой.

У «Точки» от момента нажатия кнопки «пуск» до старта ракеты проходит всего две минуты. До этого ракета лежит за закрытыми створками пусковой установки. Засечь пусковую с воздуха невозможно, особенно если она стоит в окопе и закрыта маскировочной сеткой.

Точность – поразительная. У нас на предприятии любят вспоминать, как на выставке в Абу-Даби мы проводили пуск. В качестве цели принимающая сторона установила бочку. Ракета попала точно.

Если у предшествующих ТРК пусковая должна была заехать на позицию точно в нужном направлении, иначе приходилось перезаезжать и тратить драгоценное время, то у «Точки» был люфт в 30 градусов. Расчет всего три человека. Генерал Трошев, участник чеченской войны, называет работу «Точки» ювелирной. И это на самом деле так.

Ну а «Ока» – комплекс большей дальности, с усовершенствованной системой преодоления ПРО. Боевая головка накрывала площадь около 10 га. Ракета разворачивалась в полете на ±90 градусов. Один из офицеров, ранее служивший на «Оке», а сейчас работающий на нашем предприятии, рассказывал, что машина ехала по любому бездорожью, словно плыла – настолько великолепные у нее шасси и подвеска. Она и в прямом смысле слова плавать могла: ее оснастили водометными движителями.

– Возглавив КБМ в 1965 году, Непобедимый имел под ногами твердую почву в виде наработок и опыта Шавырина, полученной от предшественника научно-производственной базы, сформированного Борисом Ивановичем коллектива. Сегодня КБМ продолжает развивать те направления, которые заложил Сергей Павлович. Какие наработки вы бы отметили отдельно?

– Это вертолетное вооружение, комплексы активной защиты, комплекс «Хризантема». Вообще-то первой в мире сверхзвуковой ракетой должны были оснастить ракетный танк «объект 775». Но этот проект закрыли.

К вопросу сверхзвука Непобедимого заставил вернуться Михаил Леонтьевич Миль, которому требовалось управляемое ракетное вооружение для боевых вертолетов. Для вертолетчиков имеет огромное значение маневренность, возможность после пуска ракеты как можно быстрее уйти с занимаемой позиции. Управляемое вооружение тех лет, за исключением ПЗРК, требовало, чтобы оператор держал марку на цели. Все это время вертолет был лишен возможности маневрировать. Сверхзвуковая ракета сокращала опасный промежуток времени, так как намного быстрее достигала цели, что Милю и требовалось. У КБМ в те годы было много работы, много ОКР. Непобедимый не сразу дал согласие на сотрудничество. Но все-таки согласился. И сейчас значительную долю в разработках КБМ занимает вооружение для вертолетов.

Сергей Павлович всегда думал о том, как солдатам и офицерам придется применять его оружие в бою. Стремился сделать так, чтобы это применение было наиболее удобным. Шаг за шагом он добивался воплощения в своих изделиях принципа «выстрелил – забыл».

В 2021 году КБМ сдало на вооружение совершенно новую противотанковую ракету «изделие 305» с дальностью действия 14,5 км. В ней воплощен этот принцип.

Практически все наши ракеты являются многоцелевыми. Это также пошло от Сергея Павловича. Он был государственным человеком и старался создать не только эффективное, но и экономичное оружие. Так что КБМ продолжает реализовывать принципы и идеи нашего генерального конструктора. «Штурм», «Атака», «Искандер-М», «Хризантема» – все это многоцелевые изделия.

ОТРК «Искандер-М» – тоже продолжение дела Сергея Павловича. Без Непобедимого комплекса не было бы. Когда в 1989 году уничтожили «Оку», он обратился к Михаилу Горбачеву с просьбой развернуть работу по созданию нового ОТРК, при этом задать ему меньшую дальность полета ракеты, чем нижняя граница – 500 км – по Договору о сокращении ракет средней и меньшей→ дальности. Горбачев, уничтоживший «Оку», такое разрешение дал. Несомненно, повлиял авторитет Сергея Павловича. В конце 1980-х, когда развал страны, армии и ОПК набирал обороты, развертывания работ по созданию нового ОТРК не смог бы добиться никто другой. Сергей Павлович вновь открыл ту дверь, которая захлопнулась с уничтожением «Оки».

В 1989 году Непобедимый сделал первый эскизный проект комплекса «Искандер» – больше не успел. Разработку ОТРК «Искандер-М» завершили его последователи. Денег выделялось исключительно мало, поэтому отработка и пуски проводились большой кровью. За изготовление матчасти надо платить, а денег не было. Сыграл огромную роль опыт создания «Оки». Было точно проведено моделирование всех процессов, изыскивались все возможности для изготовления материальной части, что позволило создать оружие, равного которому в мире нет и поныне.

С 2006 года комплекс стоит на вооружении Российской армии. Он не только заменил «Оку» – превзошел ее по своим боевым характеристикам. Сначала мы сдали его в базовом составе, затем стали наращивать возможности, поскольку разнородность целей очень большая. Создавали новые ракеты, совершенствовали все системы комплекса. И теперь возможностей гораздо больше, чем раньше планировалось. Сегодня это очень совершенная система вооружения.

– Все, кто знал Сергея Павловича, рассказывают, что он жил по единожды сформулированным для себя принципам. Некоторые из высказанных им убеждений уже стали афоризмами. Основной: «Без ВПК нет армии – без армии нет страны».

– Главное правило, которому Непобедимый следовал всю жизнь: всегда, в любой ситуации оставаться порядочным человеком.

Я ученик Сергея Павловича и горжусь этим. Повезло, что встретил на жизненном пути Учителя. Теперь его правила – мои правила.

Самая большая ценность – это коллектив. Нужна высокая квалификация специалистов и опора на собственные силы. Никогда в трудные минуты нельзя бросать свою кооперацию. Любая проблема – общая. Такое отношение к смежникам рождает взаимное уважение и дружбу. Именно поэтому кооперация, которую создал вокруг КБМ Сергей Павлович, жива.

Нужно всегда стараться делать решения прорывными, а не эксплуатировать долгое время какие-то принципы, максимально долго выжимая из них полезное. Не пренебрегать модернизацией. Каждый новый комплекс должен представлять собой шаг вперед. Уровень наших разработок должен всегда превышать мировые аналоги.

Работать, невзирая ни на что. В том числе брать на себя ответственность. В качестве примера такой ответственности могу привести заключение контракта между КБМ как головной организацией и Минобороны на комплектную поставку ОТРК «Искандер-М». Конструкторское бюро машиностроения – предприятие-разработчик. Заниматься серийным изготовлением не совсем наша функция, но переоснащение армии на новый ОТРК велось катастрофически медленно: одна ракетная бригада за пять лет. И нам в КБМ пришлось ответить самим себе на вопрос: если не мы – то кто?

– Вы всегда подчеркиваете, что Непобедимый был настоящим генеральным конструктором. Что вы под этим подразумеваете?

– Генеральным конструктором может стать не любой инженер. Диплома об окончании технического вуза недостаточно. Один из тысяч способен занять эту должность. Важен не только конструкторский талант. Нужны опыт, лидерские качества, организаторские способности, умение одновременно видеть все, держать в руках множество нитей, из десятка вариантов выбрать единственно верное решение, не упускать ничего, смотреть далеко вперед, просчитывать ситуацию на много лет, управлять тысячами людей, быть признанным профессиональным сообществом, понимать, как поставить науку на службу конструированию, применять на практике сделанные ею открытия и многое другое, что и делает человека на голову выше других.

Именно таким был Сергей Павлович Непобедимый.

Вероника Ушакова